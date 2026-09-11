Сподіваємось почати випробувати першу антибалістику України вже наприкінці 2026 року, - Зеленський

Україна має намір перейти до випробування першої вітчизняної антибалістичної системи проєкту FREYJA вже наприкінці 2026 року.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії YES, інформує Цензор.НЕТ.

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Про міжнародний інтерес до проєкту

Зеленський нагадав про нещодавню зустріч стосовно FREYJA у Норвегії та вказав на зацікавленість у цій системі з боку Канади. За його словами, йдеться не лише про європейську, а й про світову модель антибалістичної системи.

"Дай Бог, щоб у нас це вийшло, як можна раніше. Я не сумніваюсь, що все вийде, але час завжди грає велику роль", — визнав він.

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Про терміни випробувань

Глава держави зазначив, що Україна провела зустрічі з усіма країнами та компаніями, які виготовляють компоненти для FREYJA.

"В кінці грудня дуже надіємося почати тестування першої системи, принаймні таке є завдання. Взимку ми повинні це зробити", — вказав він.

Президент додав, що у разі успішних випробувань після цього розпочнеться виробництво системи.

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Довідка

FREYJA – перспективний європейський проєкт інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони з акцентом на перехоплення балістичних ракет. Україна розробляє його спільно з європейськими країнами за участі компанії Fire Point.

У серпні співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point, яка бере участь у розробці FREYJA, Денис Штілерман заявляв, що компанія планує повномасштабний запуск антибалістичного перехоплювача до середини 2027 року. Fire Point демонструвала випробування відповідної ракети.

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