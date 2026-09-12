Зеленский готов встретиться с Путиным на саммите G20

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами, если президент РФ будет там присутствовать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

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"Да, конечно. Мы должны приехать. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение", - сказал Зеленский, комментируя возможность своей встречи с российским диктатором.

По словам президента, не имеет значения, что именно он скажет Путину или что тот скажет ему.

"Значение будет иметь только результат. Это всё", - подчеркнул Зеленский.

Что известно о саммите?

Саммит "Большой двадцатки" (G20) в Майами состоится 14–15 декабря. На данный момент, согласно информации на официальном сайте саммита, среди приглашенных к участию в мероприятии стран, не входящих в G20, Украина отсутствует.

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