Зеленский готов встретиться с Путиным на саммите G20
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами, если президент РФ будет там присутствовать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
"Да, конечно. Мы должны приехать. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение", - сказал Зеленский, комментируя возможность своей встречи с российским диктатором.
По словам президента, не имеет значения, что именно он скажет Путину или что тот скажет ему.
"Значение будет иметь только результат. Это всё", - подчеркнул Зеленский.
Что известно о саммите?
Саммит "Большой двадцатки" (G20) в Майами состоится 14–15 декабря. На данный момент, согласно информации на официальном сайте саммита, среди приглашенных к участию в мероприятии стран, не входящих в G20, Украина отсутствует.
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"Матиме значення лише результат. Це все",А поки що, на сьогодні, сказане в Омані, має для України кроваво - руйнівний результат-Це все.