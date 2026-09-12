Питання поїздки Путіна на саміт G20 у Маямі ще не обговорювалося, - Ушаков

Російський диктатор Володимир Путін ще не визначився, чи братиме участь у саміті країн G20.

Про це заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Чи поїде Путін на саміт?

За його словами, можливість поїздки Путіна на саміт G20 у Маямі наразі не обговорювалася.

"Робота ведеться на рівні експертів, наші фахівці постійно працюють над документами майбутнього саміту, тобто все відбувається як завжди. А що стосується можливості поїздки Путіна - це питання у нас ще навіть не обговорювалося", - запевнив Ушаков.

Він також підтвердив факт продовження контактів між російською та американською владою.

За його твердженням, у процесі перемовин сторони демонструють "доброзичливий і конструктивний настрій".

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Зеленський готовий до зустрічі

Варто зауважити, що слова Ушакова пролунали на тлі публічного звернення президента України Володимира Зеленського до очільника Кремля.

Так, український лідер висловив готовність до прямих перемовин із Путіним безпосередньо під час зустрічі лідерів G20 у грудні 2026 року.

Що відомо про саміт?

Саміт Великої двадцятки (G20) у Маямі відбудеться 14-15 грудня. Наразі, згідно з інформацією на офіційному сайті саміту, серед запрошених до участі у заході країн, які не входять до G20, Україна відсутня.

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