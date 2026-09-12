РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10503 посетителя онлайн
Новости Зеленский
514 13

Вопрос о поездке Путина на саммит G20 в Майами еще не обсуждался, - Ушаков

Путин может поехать на саммит в Майами

Российский диктатор Владимир Путин пока не определился, будет ли он участвовать в саммите стран "Группы двадцати".

Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поедет ли Путин на саммит?

По его словам, возможность поездки Путина на саммит G20 в Майами пока не обсуждалась.

"Работа ведется на уровне экспертов, наши специалисты постоянно работают над документами предстоящего саммита, то есть все происходит как всегда. А что касается возможности поездки Путина — этот вопрос у нас еще даже не обсуждался", — заверил Ушаков.

Он также подтвердил факт продолжения контактов между российскими и американскими властями.

По его словам, в ходе переговоров стороны демонстрируют "доброжелательный и конструктивный настрой".

Читайте также: Эрдоган призвал Зеленского и Путина без промедления провести прямые переговоры в Стамбуле

Зеленский готов к встрече

Стоит отметить, что слова Ушакова прозвучали на фоне публичного обращения президента Украины Владимира Зеленского к главе Кремля.

Так, украинский лидер выразил готовность к прямым переговорам с Путиным непосредственно во время встречи лидеров G20 в декабре 2026 года.

Что известно о саммите?

Саммит "Большой двадцатки" (G20) в Майами состоится 14–15 декабря. На данный момент, согласно информации на официальном сайте саммита, среди приглашенных к участию в мероприятии стран, не входящих в G20, Украина отсутствует.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не откажется от планов захватить всю Украину, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (25802) путин владимир (21889) Ушаков Юрий (42)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Питання поїздки Путіна на саміт G20 у Маямі ще не обговорювалося, - Ушаков

Т. Путин, получивший можный заряд уверенности у своей непотопляемости от Спец. посланців миротворця Трампа, що ще більше укріпили Путіна настільки, що Кремль повторив "старую песню о главном": умову для мирних переговорів з Україною: "Першопричини "СВО" мають бути ліквідовані". І тепер стане викобєнюватися, як старая путана " Я не такая, я..."
показать весь комментарий
12.09.2026 14:05 Ответить
+1
Тобто ми повинні читати висери тарганів?!?!
показать весь комментарий
12.09.2026 14:06 Ответить
+1
ТОді треба буде кацапам закупити сотні валіз не тільки для *****, а і для всіеї кацапської делегації, щоб було куди паскудити.
показать весь комментарий
12.09.2026 14:07 Ответить

Загрузка...

 
 