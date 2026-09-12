Вопрос о поездке Путина на саммит G20 в Майами еще не обсуждался, - Ушаков

Российский диктатор Владимир Путин пока не определился, будет ли он участвовать в саммите стран "Группы двадцати".

Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Поедет ли Путин на саммит?

По его словам, возможность поездки Путина на саммит G20 в Майами пока не обсуждалась.

"Работа ведется на уровне экспертов, наши специалисты постоянно работают над документами предстоящего саммита, то есть все происходит как всегда. А что касается возможности поездки Путина — этот вопрос у нас еще даже не обсуждался", — заверил Ушаков.

Он также подтвердил факт продолжения контактов между российскими и американскими властями.

По его словам, в ходе переговоров стороны демонстрируют "доброжелательный и конструктивный настрой".

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Зеленский готов к встрече

Стоит отметить, что слова Ушакова прозвучали на фоне публичного обращения президента Украины Владимира Зеленского к главе Кремля.

Так, украинский лидер выразил готовность к прямым переговорам с Путиным непосредственно во время встречи лидеров G20 в декабре 2026 года.

Что известно о саммите?

Саммит "Большой двадцатки" (G20) в Майами состоится 14–15 декабря. На данный момент, согласно информации на официальном сайте саммита, среди приглашенных к участию в мероприятии стран, не входящих в G20, Украина отсутствует.

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