Вопрос о поездке Путина на саммит G20 в Майами еще не обсуждался, - Ушаков
Российский диктатор Владимир Путин пока не определился, будет ли он участвовать в саммите стран "Группы двадцати".
Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Поедет ли Путин на саммит?
По его словам, возможность поездки Путина на саммит G20 в Майами пока не обсуждалась.
"Работа ведется на уровне экспертов, наши специалисты постоянно работают над документами предстоящего саммита, то есть все происходит как всегда. А что касается возможности поездки Путина — этот вопрос у нас еще даже не обсуждался", — заверил Ушаков.
Он также подтвердил факт продолжения контактов между российскими и американскими властями.
По его словам, в ходе переговоров стороны демонстрируют "доброжелательный и конструктивный настрой".
Зеленский готов к встрече
Стоит отметить, что слова Ушакова прозвучали на фоне публичного обращения президента Украины Владимира Зеленского к главе Кремля.
Так, украинский лидер выразил готовность к прямым переговорам с Путиным непосредственно во время встречи лидеров G20 в декабре 2026 года.
Что известно о саммите?
Саммит "Большой двадцатки" (G20) в Майами состоится 14–15 декабря. На данный момент, согласно информации на официальном сайте саммита, среди приглашенных к участию в мероприятии стран, не входящих в G20, Украина отсутствует.
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