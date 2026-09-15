РФ не будет прекращать войну против Украины на период переговоров, - Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к мирным переговорам и никогда не пыталась затруднять этот процесс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
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"Россия вполне может возобновить переговоры, если другая сторона будет к этому готова", — сказал он.
В то же время, отметил Лавров, Россия на период переговоров не будет прекращать войну против Украины.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 8 сентября российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Речь шла об Украине и результатах визита американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.
- 10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в период выборов в Госдуму РФ "не будет действительно серьезных переговоров" с Россией о прекращении войны в Украине.
- Он надеется на первые результаты переговоров до конца сентября и добавил, что представители США стремятся добиться "решительных шагов" в переговорах о прекращении войны до наступления зимы.
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Ну не чо, пару тройку НПЗ згорять!!!!