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Новости Мирные переговоры Заявления Лаврова об Украине
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РФ не будет прекращать войну против Украины на период переговоров, - Лавров

Лавров заявил, что РФ будет вести войну против Украины во время переговоров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к мирным переговорам и никогда не пыталась затруднять этот процесс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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"Россия вполне может возобновить переговоры, если другая сторона будет к этому готова", — сказал он.

В то же время, отметил Лавров, Россия на период переговоров не будет прекращать войну против Украины.

Читайте: Новый раунд переговоров о мире в Украине может состояться в начале октября, - Буданов

Что этому предшествовало?

  • Напомним, 8 сентября российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Речь шла об Украине и результатах визита американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.
  • 10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в период выборов в Госдуму РФ "не будет действительно серьезных переговоров" с Россией о прекращении войны в Украине.
  • Он надеется на первые результаты переговоров до конца сентября и добавил, что представители США стремятся добиться "решительных шагов" в переговорах о прекращении войны до наступления зимы.

Читайте: Приглашение Зеленского в Москву — "огромный жест доброй воли" со стороны РФ, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергей (2199) переговоры (6030) россия (89546) война в Украине (9161)
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Топ комментарии
+8
терористи
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15.09.2026 12:43 Ответить
+7
Потому шо миролюбивые, ***** так сказало!!!!😆🤪
Ну не чо, пару тройку НПЗ згорять!!!!
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15.09.2026 12:49 Ответить
+5
Тобто кацапи використовуватимуть перемовини, як зброю. Зброю гібридної війни. Це не про мир. Це потрібно нарешті усвідомити всім: і в Україні, і за її межами.
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15.09.2026 13:22 Ответить

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