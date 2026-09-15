У Конгресі США розслідують фінансування росіянином Кремльовим весілля сина Трампа на Багамах

Член Палати представників США та старший представник Демократичної партії в комітеті з нагляду Роберт Гарсія розпочав розслідування можливої участі близького до Путіна російського олігарха Умара Кремльова в організації весілля Дональда Трампа-молодшого.

Про це пише Axios, передає Цензор.НЕТ.

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Заява конгресмена-демократа

Гарсія вже надіслав запит голові адміністрації Білого дому Сьюзан Вайлз.

"Демократи в Комітеті з нагляду розслідують численні способи, якими родина Трампа намагалася збагачуватися завдяки своїй близькості до президента Дональда Трампа", — заявив Гарсія.

Він вимагає надати "усі документи, записи та повідомлення", що стосуються Кремльова, а також інформацію про те, чи мав Трамп-молодший доступ до секретної інформації. Гарсія також поцікавився, чому президент США Дональд Трамп пропустив весілля сина і чи було це пов’язано з присутністю російських гостей.

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У Трампа-молодшого конгресмен в окремому листі запросив список гостей, дати його контактів із Кремльовим, а також відомості про всі покупки та подарунки до весілля, які були зроблені іноземними громадянами, особливо тими, "хто тісно пов’язаний із противниками" США.

Конгресмен написав, що розслідування ProPublica щодо ролі росіянина у фінансуванні заходу "може бути найсерйознішим звинуваченням" проти нього на сьогодні.

Гарсія може очолити розслідування в Конгресі, якщо демократи повернуть контроль над Палатою представників після виборів у листопаді.

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Що з'ясувало ProPublica

14 вересня видання ProPublica повідомило, що Кремльов таємно профінансував організацію весілля Дональда Трампа-молодшого — старшого сина президента США. Святкування відбулося 24 травня на Багамах, серед гостей були росіяни.

Кремльов, президент Міжнародної боксерської асоціації, оплатив витрати на травневу вечірку на суму в сотні тисяч доларів. За даними видання, олігарх оплатив оренду одного з двох приватних островів, де проходив захід, а також феєрверки — попри те, що статки самого Трампа-молодшого оцінюють у 300 мільйонів доларів.

Представник Трампа-молодшого не заперечив факт оплати Кремльовим, заявивши ProPublica, що той є "особистим другом", але не людиною, з якою він має ділові відносини.

Дружина Трампа-молодшого Беттіна Андерсон у заяві в Instagram назвала прикрим те, що "щось особисте і щасливе можна переосмислювати як щось політичне чи зловісне", додавши, що для дружби не потрібен "політичний мотив".

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