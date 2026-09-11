США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20, - Reuters
На следующей неделе российский чиновник примет участие во встрече "Группы двадцати" по вопросам энергетики в Хьюстоне, США.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ.
Участие представителя РФ в мероприятии G20
В прошлом месяце США принимали министра финансов России Антона Силуанова на встрече стран G20 в Северной Каролине. Этот шаг возмутил европейских чиновников, ведь это был первый случай с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, когда российский чиновник лично принял участие в этом форуме.
Министерская встреча G20 по вопросам энергетического изобилия (Ministerial Meeting on Energy Abundance) состоится с 14 по 16 сентября. От США в ней примут участие, в частности, министр внутренних дел Даг Бергам, министр энергетики Крис Райт и представитель Белого дома Джаррод Эйген.
В Белом доме пока не сообщили, кто именно будет представлять Россию на встрече.
Ожидается также участие должностных лиц из энергетической сферы из Европы и Азии.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что решение администрации президента США Дональда Трампа пригласить министра финансов России Антона Силуанова на встречу ведущих мировых финансовых чиновников стран G20 в Северной Каролине вызвало волну возмущения со стороны европейских стран. Встреча состоялась 31 августа.
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запрошують до США ,
на зустріч міністрів енергетики G20 !!
Це огидко і дуже принизливо для всього
цивілізованного світу !!