США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20, - Reuters

На следующей неделе российский чиновник примет участие во встрече "Группы двадцати" по вопросам энергетики в Хьюстоне, США.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ.

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Участие представителя РФ в мероприятии G20

В прошлом месяце США принимали министра финансов России Антона Силуанова на встрече стран G20 в Северной Каролине. Этот шаг возмутил европейских чиновников, ведь это был первый случай с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, когда российский чиновник лично принял участие в этом форуме.

Министерская встреча G20 по вопросам энергетического изобилия (Ministerial Meeting on Energy Abundance) состоится с 14 по 16 сентября. От США в ней примут участие, в частности, министр внутренних дел Даг Бергам, министр энергетики Крис Райт и представитель Белого дома Джаррод Эйген.

В Белом доме пока не сообщили, кто именно будет представлять Россию на встрече.

Ожидается также участие должностных лиц из энергетической сферы из Европы и Азии.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что решение администрации президента США Дональда Трампа пригласить министра финансов России Антона Силуанова на встречу ведущих мировых финансовых чиновников стран G20 в Северной Каролине вызвало волну возмущения со стороны европейских стран. Встреча состоялась 31 августа.

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