США запросили Росію на зустріч міністрів енергетики G20, - Reuters

Російський посадовець наступного тижня візьме участь у зустрічі G20 з питань енергетики в Х’юстоні, США.

Про це пише агенція Reuters із посиланням на представника Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

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Участь представника РФ у заході G20

Минулого місяця США приймали міністра фінансів Росії Антона Силуанова на зустрічі країн G20 у Північній Кароліні. Цей крок обурив європейських посадовців, адже це був перший випадок від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, коли російський урядовець особисто взяв участь у цьому форумі.

Міністерська зустріч G20 з питань енергетичного достатку (Ministerial Meeting on Energy Abundance) відбудеться з 14 по 16 вересня. Від США у ній візьмуть участь, зокрема, міністр внутрішніх справ Даг Бергам, міністр енергетики Кріс Райт та представник Білого дому Джаррод Ейген.

У Білому домі наразі не повідомили, хто саме представлятиме Росію на зустрічі.

Очікується також участь посадовців енергетичної сфери з Європи та Азії.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що рішення адміністрації президента США Дональда Трампа запросити міністра фінансів Росії Антона Сілуанова на зустріч провідних світових фінансових посадовців країн G20 у Північній Кароліні викликало хвилю обурення з боку європейських країн. Зустріч відбулася 31 серпня.

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