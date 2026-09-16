Генеральный прокурор США Бланш не планирует расследовать финансирование празднования свадьбы Трампа-младшего российским олигархом

Генеральный прокурор США Тодд Бланш дал понять, что Министерство юстиции не планирует расследовать финансирование российским бизнесменом Умаром Кремлёвым торжеств по случаю свадьбы сына президента Дональда Трампа-младшего. Между тем демократы Палаты представителей требуют выяснить характер связей между Кремлёвым и семьёй президента США.

Об этом Бланш заявил во время брифинга в Белом доме, сообщает ABC News, передает Цензор.НЕТ.

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Как отметил генеральный прокурор, президент Дональд Трамп, по его словам, не знаком с Кремлевым. Сам Бланш также выразил сомнение в том, что в этой ситуации есть повод для расследования.

"Президент не знает, кто этот человек. Думаю, другие члены семьи также не знают, кто этот человек... Когда вы спрашиваете, расследую ли я - что именно я должен расследовать?" - заявил он.

В то же время Дональд Трамп-младший подтвердил, что Кремлев оплатил празднование после его свадьбы на Багамах. Жена Трампа-младшего Беттина назвала российского бизнесмена их другом и охарактеризовала организованные им два вечера после свадьбы как чрезвычайно щедрый свадебный подарок.

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По данным ProPublica, Кремлев потратил на связанные со свадьбой мероприятия сотни тысяч долларов, в том числе на аренду частного острова. Сам Кремлев возглавляет Международную боксерскую ассоциацию и имеет тесные связи с Кремлем.

Президент США опроверг свою причастность к этим договоренностям. Он заявил, что не знает Кремлева, а оплаченное российским бизнесменом мероприятие было не самой свадьбой, а вечеринкой после нее, на которой Трамп не присутствовал.

Демократы в Комитете Палаты представителей по надзору и правительственной реформе уже начали расследование. Старший демократ комитета Роберт Гарсия потребовал от Трампа-младшего сохранить и предоставить документы и переписку, касающиеся его отношений с Кремлевым. В комитете заявили, что финансирование торжеств российским бизнесменом, имеющим тесные связи с Путиным, вызывает вопросы о возможном иностранном влиянии.

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