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Генеральный прокурор США Бланш не планирует расследовать финансирование празднования свадьбы Трампа-младшего российским олигархом

Генеральный прокурор США отказался расследовать свадьбу сына Трампа на деньги окружения Путина

Генеральный прокурор США Тодд Бланш дал понять, что Министерство юстиции не планирует расследовать финансирование российским бизнесменом Умаром Кремлёвым торжеств по случаю свадьбы сына президента Дональда Трампа-младшего. Между тем демократы Палаты представителей требуют выяснить характер связей между Кремлёвым и семьёй президента США.

Об этом Бланш заявил во время брифинга в Белом доме, сообщает ABC News, передает Цензор.НЕТ.

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Как отметил генеральный прокурор, президент Дональд Трамп, по его словам, не знаком с Кремлевым. Сам Бланш также выразил сомнение в том, что в этой ситуации есть повод для расследования.

"Президент не знает, кто этот человек. Думаю, другие члены семьи также не знают, кто этот человек... Когда вы спрашиваете, расследую ли я - что именно я должен расследовать?" - заявил он.

В то же время Дональд Трамп-младший подтвердил, что Кремлев оплатил празднование после его свадьбы на Багамах. Жена Трампа-младшего Беттина назвала российского бизнесмена их другом и охарактеризовала организованные им два вечера после свадьбы как чрезвычайно щедрый свадебный подарок.

Читайте: Российский олигарх Кремлёв из ближайшего окружения Путина тайно профинансировал свадьбу сына Трампа на Багамах, — расследование СМИ

По данным ProPublica, Кремлев потратил на связанные со свадьбой мероприятия сотни тысяч долларов, в том числе на аренду частного острова. Сам Кремлев возглавляет Международную боксерскую ассоциацию и имеет тесные связи с Кремлем.

Президент США опроверг свою причастность к этим договоренностям. Он заявил, что не знает Кремлева, а оплаченное российским бизнесменом мероприятие было не самой свадьбой, а вечеринкой после нее, на которой Трамп не присутствовал.

Демократы в Комитете Палаты представителей по надзору и правительственной реформе уже начали расследование. Старший демократ комитета Роберт Гарсия потребовал от Трампа-младшего сохранить и предоставить документы и переписку, касающиеся его отношений с Кремлевым. В комитете заявили, что финансирование торжеств российским бизнесменом, имеющим тесные связи с Путиным, вызывает вопросы о возможном иностранном влиянии.

Читайте также: В Конгрессе США расследуют финансирование россиянином из Кремля свадьбы сына Трампа на Багамах

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Топ комментарии
+16
ахєрєть
швагро начальника охорони ***** (одружений на рідній сестрі начальника особистої охорони фсо *****) профінансував весілля сина рудого, а генрокурору сша - пофуй
цікавий цей генпрокурор сша
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16.09.2026 17:39 Ответить
+8
Наривається на бланш під око від демократів
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16.09.2026 17:35 Ответить
+8
Я думав що лише наше ЗЄшобло може так ганьбити країну на весь світ.
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16.09.2026 17:49 Ответить

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