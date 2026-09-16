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Новини
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Генпрокурор США Бланш не планує розслідувати фінансування святкування весілля Трампа-молодшого російським олігархом

Генпрокурор США не захотів розслідувати весілля сина Трампа на гроші оточення Путіна

Генеральний прокурор США Тодд Бланш дав зрозуміти, що Міністерство юстиції не планує розслідувати фінансування російським бізнесменом Умаром Кремльовим святкувань з нагоди весілля сина президента Дональда Трампа-молодшого. Тим часом демократи Палати представників вимагають з'ясувати характер зв'язків між Кремльовим та родиною президента США.

Про це Бланш заявив під час брифінгу в Білому домі, повідомляє ABC News, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначив генпрокурор, президент Дональд Трамп, за його словами, не знайомий із Кремльовим. Сам Бланш також поставив під сумнів, що в цій ситуації є предмет для розслідування.

"Президент не знає, хто ця людина. Думаю, інші члени родини також не знають, хто ця людина... Коли ви питаєте, чи розслідую я – що саме я маю розслідувати?" – заявив він.

Водночас Дональд Трамп-молодший підтвердив, що Кремльов оплатив святкування після його весілля на Багамах. Дружина Трампа-молодшого Беттіна назвала російського бізнесмена їхнім другом та охарактеризувала організовані ним два вечори після весілля як надзвичайно щедрий весільний подарунок.

Читайте: Російський олігарх Кремльов із близького оточення Путіна таємно профінансував весілля сина Трампа на Багамах, - розслідування ЗМІ

За даними ProPublica, Кремльов витратив на пов'язані з весіллям заходи сотні тисяч доларів, зокрема на оренду приватного острова. Сам Кремльов очолює Міжнародну боксерську асоціацію та має тісні зв'язки з Кремлем.

Президент США заперечив свою причетність до цих домовленостей. Він заявив, що не знає Кремльова, а оплачений російським бізнесменом захід був не самим весіллям, а вечіркою після нього, на якій Трамп не був присутній.

Демократи в Комітеті Палати представників із нагляду та урядової реформи вже відкрили розслідування. Старший демократ комітету Роберт Гарсія зажадав від Трампа-молодшого зберегти та надати документи й листування щодо його відносин із Кремльовим. У комітеті заявили, що фінансування святкувань російським бізнесменом із близькими зв'язками з Путіним викликає питання щодо можливого іноземного впливу.

Читайте також: У Конгресі США розслідують фінансування росіянином Кремльовим весілля сина Трампа на Багамах

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олігарх (695) розслідування (2160) весілля (73) Трамп Дональд (8226)
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Топ коментарі
+9
ахєрєть
швагро начальника охорони ***** (одружений на рідній сестрі начальника особистої охорони фсо *****) профінансував весілля сина рудого, а генрокурору сша - пофуй
цікавий цей генпрокурор сша
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16.09.2026 17:39 Відповісти
+5
Наривається на бланш під око від демократів
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16.09.2026 17:35 Відповісти
+5
"ето другое"...
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16.09.2026 17:37 Відповісти

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