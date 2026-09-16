Генпрокурор США Бланш не планує розслідувати фінансування святкування весілля Трампа-молодшого російським олігархом

Генеральний прокурор США Тодд Бланш дав зрозуміти, що Міністерство юстиції не планує розслідувати фінансування російським бізнесменом Умаром Кремльовим святкувань з нагоди весілля сина президента Дональда Трампа-молодшого. Тим часом демократи Палати представників вимагають з'ясувати характер зв'язків між Кремльовим та родиною президента США.

Про це Бланш заявив під час брифінгу в Білому домі, повідомляє ABC News, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначив генпрокурор, президент Дональд Трамп, за його словами, не знайомий із Кремльовим. Сам Бланш також поставив під сумнів, що в цій ситуації є предмет для розслідування.

"Президент не знає, хто ця людина. Думаю, інші члени родини також не знають, хто ця людина... Коли ви питаєте, чи розслідую я – що саме я маю розслідувати?" – заявив він.

Водночас Дональд Трамп-молодший підтвердив, що Кремльов оплатив святкування після його весілля на Багамах. Дружина Трампа-молодшого Беттіна назвала російського бізнесмена їхнім другом та охарактеризувала організовані ним два вечори після весілля як надзвичайно щедрий весільний подарунок.

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За даними ProPublica, Кремльов витратив на пов'язані з весіллям заходи сотні тисяч доларів, зокрема на оренду приватного острова. Сам Кремльов очолює Міжнародну боксерську асоціацію та має тісні зв'язки з Кремлем.

Президент США заперечив свою причетність до цих домовленостей. Він заявив, що не знає Кремльова, а оплачений російським бізнесменом захід був не самим весіллям, а вечіркою після нього, на якій Трамп не був присутній.

Демократи в Комітеті Палати представників із нагляду та урядової реформи вже відкрили розслідування. Старший демократ комітету Роберт Гарсія зажадав від Трампа-молодшого зберегти та надати документи й листування щодо його відносин із Кремльовим. У комітеті заявили, що фінансування святкувань російським бізнесменом із близькими зв'язками з Путіним викликає питання щодо можливого іноземного впливу.

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