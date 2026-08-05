"Голос Америки" відновить мовлення українською мовою
Керівництво "Голосу Америки" ухвалило рішення відновити мовлення українською мовою та повернути частину працівників української редакції до роботи.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив керівник української служби "Голосу Америки" Руслан Петричка, інформує Цензор.НЕТ.
Голос Америки українською повернеться в ефіри
Він наголосив, що це дуже важливе рішення особливо зараз, коли Росія щодня цинічно обстрілює Київ та інші українські міста, вбиває мирних жителів і продовжує масштабні кампанії пропаганди та дезінформації проти України.
"Відновлення Української служби підтверджує стратегічну важливість українськомовного мовлення для виконання місії Голосу Америки та інтересів США. І це добре для України. Мої колеги вже готуються до відновлення ефірів наступного тижня. Сподіваюся, що незабаром до роботи повернеться ще більше працівників нашої служби. Сьогоднішні зміни є справді добрими новинами", - написав Петричка.
Також він додав, що номінально залишається керівником української служби "Голосу Америки", однак досі перебуває в адміністративній відпустці, тому не може коментувати деталі відновлення мовлення.
Що передувало
Нагадаємо, що у березні 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає скорочення 7 федеральних агентств. Це відбувається у межах "скорочення федеральної бюрократії".
Серед них опинилося і Агентство США з глобальних медіа, яке керує такими виданнями як "Радіо Свобода" та "Голос Америки".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Голос Америки" повинен мати мовлення російською мовою!
А то у росіян уже в голові полова.
«Голос Америки» транслював свої програми російською мовою з 17 лютого 1947 року по 27 липня 2008 року.
Після цього класичне радіомовлення було повністю припинене, а Російська служба перейшла у цифровий формат.