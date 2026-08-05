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"Голос Америки" відновить мовлення українською мовою

Голос Америки

Керівництво "Голосу Америки" ухвалило рішення відновити мовлення українською мовою та повернути частину працівників української редакції до роботи.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив керівник української служби "Голосу Америки" Руслан Петричка, інформує Цензор.НЕТ.

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Голос Америки українською повернеться в ефіри 

Він наголосив, що це дуже важливе рішення особливо зараз, коли Росія щодня цинічно обстрілює Київ та інші українські міста, вбиває мирних жителів і продовжує масштабні кампанії пропаганди та дезінформації проти України.

"Відновлення Української служби підтверджує стратегічну важливість українськомовного мовлення для виконання місії Голосу Америки та інтересів США. І це добре для України. Мої колеги вже готуються до відновлення ефірів наступного тижня. Сподіваюся, що незабаром до роботи повернеться ще більше працівників нашої служби. Сьогоднішні зміни є справді добрими новинами", - написав Петричка.

Також він додав, що номінально залишається керівником української служби "Голосу Америки", однак досі перебуває в адміністративній відпустці, тому не може коментувати деталі відновлення мовлення.

Читайте також: Адміністрація Трампа розіслала повідомлення про звільнення понад 600 працівникам "Голосу Америки",- NYT

Що передувало

Нагадаємо, що у березні 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає скорочення 7 федеральних агентств. Це відбувається у межах "скорочення федеральної бюрократії". 

Серед них опинилося і Агентство США з глобальних медіа, яке керує такими виданнями як "Радіо Свобода" та "Голос Америки".

Читайте також: Суд США визнав скорочення "Голосу Америки" незаконним: працівників зобов’язали повернути до 23 березня

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Топ коментарі
+3
Ой, не заздрю я тим журналістам, які муситимуть коментувати чергові заяви трампона.
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05.08.2026 20:42 Відповісти
+1
В Україні демократія, нoвини не є проблемою.
"Голос Америки" повинен мати мовлення російською мовою!
А то у росіян уже в голові полова.
«Голос Америки» транслював свої програми російською мовою з 17 лютого 1947 року по 27 липня 2008 року.
Після цього класичне радіомовлення було повністю припинене, а Російська служба перейшла у цифровий формат.
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05.08.2026 20:42 Відповісти
+1
Раз з'явився Голос Америки українською, то в Україні демократію закопали зелені хабадники. І хабадний режим став фактом.
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05.08.2026 21:29 Відповісти

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