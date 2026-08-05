"Голос Америки" відновить мовлення українською мовою

Керівництво "Голосу Америки" ухвалило рішення відновити мовлення українською мовою та повернути частину працівників української редакції до роботи.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив керівник української служби "Голосу Америки" Руслан Петричка, інформує Цензор.НЕТ.

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Голос Америки українською повернеться в ефіри

Він наголосив, що це дуже важливе рішення особливо зараз, коли Росія щодня цинічно обстрілює Київ та інші українські міста, вбиває мирних жителів і продовжує масштабні кампанії пропаганди та дезінформації проти України.

"Відновлення Української служби підтверджує стратегічну важливість українськомовного мовлення для виконання місії Голосу Америки та інтересів США. І це добре для України. Мої колеги вже готуються до відновлення ефірів наступного тижня. Сподіваюся, що незабаром до роботи повернеться ще більше працівників нашої служби. Сьогоднішні зміни є справді добрими новинами", - написав Петричка.

Також він додав, що номінально залишається керівником української служби "Голосу Америки", однак досі перебуває в адміністративній відпустці, тому не може коментувати деталі відновлення мовлення.

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Що передувало

Нагадаємо, що у березні 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає скорочення 7 федеральних агентств. Це відбувається у межах "скорочення федеральної бюрократії".

Серед них опинилося і Агентство США з глобальних медіа, яке керує такими виданнями як "Радіо Свобода" та "Голос Америки".

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