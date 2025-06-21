Адміністрація Трампа розіслала повідомлення про звільнення понад 600 працівникам "Голосу Америки",- NYT
У п'ятницю, 20 червня, адміністрація президента США Дональда Трампа надіслала повідомлення про звільнення понад 600 співробітникам "Голосу Америки".
Про це пише видання The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.
З огляду на це скорочення, штат "Голосу Америки" зменшиться до менше ніж 200 осіб, тобто приблизно однієї сьомої від чисельності станом на початок 2025 року.
До 1 вересня журналісти та технічний персонал перебуватимуть в оплачуваній відпустці, а далі вони будуть звільнені.
Видання зазначає, що минулого тижня адміністрація Трампа тимчасово повернула до роботи частину працівників перськомовної служби у зв’язку із загостренням конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Однак щонайменше двоє з них 20 червня також отримали повідомлення про звільнення.
Наразі "Голос Америки" мовить лише чотирма мовами, а радіомовлення збереглося лише в Афганістані. У лютому 2025 року до скорочення в агентстві працювали близько 1300 журналістів, які транслювалися 49 мовами на аудиторію понад 360 мільйонів людей по всьому світу.
Що передувало?
У лютому повідомлялося, що американський мільярдер та спеціальний держслужбовець адміністрації президента США Ілон Маск хоче закриття державних ЗМІ США "Радіо Свобода" та "Голосу Америки".
Нагадаємо, вранці суботи, 15 березня, штатні працівники "Голосу Америки" в США отримали електронного листа від відділу кадрів з повідомленням про те, що їх відправлено в оплачувану адміністративну відпустку.
Раніше повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає скорочення 7 федеральних агентств. Це відбувається у межах "скорочення федеральної бюрократії".
Типу мальтієць Серхіо Горський котрий потрапив до США з батьками росіянами у 9 років став ГОРОМ - мальтійцем, а насправді Сергій Горячев - у них усіх один айтіпароль що в США що в РАШЦІ
ЦЕ ШОК- ЛЮБІМЧІК КОМАНДИ ТРАМПА рашиствький шпигун ось лиш переклад малого куска з розслідування журналістів у США
Саме він рулить кадрами від Тулсі з Гексетом до усього іншого рашкою названого контингенту влади у Білому Домі
«Сьогодні й кожен день з цього моменту ми будемо з вами, з Америки, щоб говорити про війну. Новини можуть бути хорошими чи поганими для нас, але ми завжди будемо казати вам правду»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-19 [19]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82 Франклін Делано Рузвельт,
1 лютого 1942 року.
.
Він зруйнував післявоєнний порядок, у якому США вважалися безумовним гарантом безпеки союзників та лідером НАТО. Він пообіцяв відібрати в Данії Гренландію, а частину України вимагає віддати путіну.
Трамп порушив або оголосив нікчемними таку кількість міжнародних зобов'язань США, що поставив під сумнів репутацію Америки як надійного партнера, якому можна довіряти.
За цим неминуче слідує зниження ролі США і у світовій торгівлі, і в економіці, і в політиці.
Голоса за тыщи миль.
Зря Америку не глушим,
Зря не давим ИзрАиль.
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят..."
Ну просто таке, приклад для сміху. Всім відомо, що Кремль по всьому світові втручається у вибори. В Штатах був величезний скандал, во Франції путін фінансував Лепеншу, а хакери взламували пошту Макрона і оприлюднювали її в "день тиші", за день до виборів, коли Макрон навіть не міг щось спростувати. Фашня в Німеччині - це просто кремлівські дівчата за викликом. В Чорногорії агентура готувала переворот. В Африці (!) - на кожному кроці. СКРІЗЬ!
А тепер, увага, питання. Хто чув хоч одну згадку про втручання Кремля у вибори 2019 в Україні? 😊
Я навіть паузу візьму, щоб ви пригадали 😃
Жодної згадки! "Не було ніякого втручання" - не цікава була путіну Україна, де він НА П'ЯТЬ РОКІВ безнадійно застряг з огризком ОРДЛО і Кримом без води і електрики. Правда? 😁 Чи може путін потужно підтримував клоунів з ОПЗЖ - головну лякалку для недолугих діточок? 🤦🏻♂️
Да блін, в Україні Кремль використовуючи весь свій гігантськи бюджет і величезний штат агентури, всі скуплені недорогенькі ЗМІ, всіх продажних коломойських - БЕЗПОСЕРЕДНЬО вів СВОЮ ВЛАСНУ кремлівську передвиборчу кампанію.
Просував свого фсбшного кандидата Зеленського і сформовану за списками на Лубянці партію Слуга Народа. Навіть цілий серіал зняв за сценарієм московських сценаристів.
І переміг. І після цього шість років ДИБІЛИ ведуть спори "Хто краще - Зеленський чи Порошенко?" Країна неляканих невиліковних ідіотів.
___
PS. Для тих, хто впритул не хоче вірити своїм очам. The Sunday Times нещодавно публікували матеріал про те, що в передвиборчий штаб Зеленського був введений агент ФСБ Кулініч. Що Кулініч був в штабі Зе впливовою фігурою і на свої гроші (звісно, з бюджету ФСБ) фінансував американські лоббістські компанії для розкрутки Зеленського.
Блін! Якщо штатний агент ФСБ на гроші ФСБ просуває Зеленського, ТО ХТО ТАКИЙ ЗЕЛЕНСЬКИЙ?
Хм, нєпанятна 🤔
