Адміністрація Трампа розіслала повідомлення про звільнення понад 600 працівникам "Голосу Америки",- NYT

У п'ятницю, 20 червня, адміністрація президента США Дональда Трампа надіслала повідомлення про звільнення понад 600 співробітникам "Голосу Америки".

З огляду на це скорочення, штат "Голосу Америки" зменшиться до менше ніж 200 осіб, тобто приблизно однієї сьомої від чисельності станом на початок 2025 року.

До 1 вересня журналісти та технічний персонал перебуватимуть в оплачуваній відпустці, а далі вони будуть звільнені.

Видання зазначає, що минулого тижня адміністрація Трампа тимчасово повернула до роботи частину працівників перськомовної служби у зв’язку із загостренням конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Однак щонайменше двоє з них 20 червня також отримали повідомлення про звільнення.

Наразі "Голос Америки" мовить лише чотирма мовами, а радіомовлення збереглося лише в Афганістані. У лютому 2025 року до скорочення в агентстві працювали близько 1300 журналістів, які транслювалися 49 мовами на аудиторію понад 360 мільйонів людей по всьому світу.

Що передувало?

У лютому повідомлялося, що американський мільярдер та спеціальний держслужбовець адміністрації президента США Ілон Маск хоче закриття державних ЗМІ США "Радіо Свобода" та "Голосу Америки".

Нагадаємо, вранці суботи, 15 березня, штатні працівники "Голосу Америки" в США отримали електронного листа від відділу кадрів з повідомленням про те, що їх відправлено в оплачувану адміністративну відпустку.

Раніше повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає скорочення 7 федеральних агентств. Це відбувається у межах "скорочення федеральної бюрократії".

