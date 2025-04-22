Суд зобов’язав адміністрацію Трампа відновити діяльність "Голосу Америки"
У вівторок, 22 квітня, Федеральний суд у Вашингтоні постановив, що адміністрація президента США Дональда Трампа має відновити діяльність "Голосу Америки" та його співробітників, а також інших структур, якими опікується Агенція США з глобальних медіа (USAGM).
Про це у соцмережі фейсбук повідомила керівниця мовлення "Голосу Америки" у Східній Європі Мирослава Гонгадзе з посиланням на текст рішення судді, інформує Цензор.НЕТ.
Суд зобов’язав американський уряд поновити роботу "Голосу Америки", повернути на роботу співробітників та підрядників медіаагентства USAGM, яких було звільнено або відправлено у відпустку після указу Трампа про скорочення від 14 березня 2025 року.
Рішення також стосується "Радіо Вільна Азія" та Близькосхідної мовної мережі (MBN).
Водночас, як повідомляє "Радіо Свобода", суд відмовив у таких же забезпечувальних заходах Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFERL) та Фонду "Відкриті технології" (OTF) з огляду на їхній поточний статус.
Що передувало?
У лютому повідомлялося, що американський мільярдер та спеціальний держслужбовець адміністрації президента США Ілон Маск хоче закриття державних ЗМІ США "Радіо Свобода" та "Голосу Америки".
Нагадаємо, вранці суботи, 15 березня, штатні працівники "Голосу Америки" в США отримали електронного листа від відділу кадрів з повідомленням про те, що їх відправлено в оплачувану адміністративну відпустку.
Раніше повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає скорочення 7 федеральних агентств. Це відбувається у межах "скорочення федеральної бюрократії".
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