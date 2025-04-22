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Суд зобов’язав адміністрацію Трампа відновити діяльність "Голосу Америки"

Адміністрація Трампа має відновити мовлення Голосу Америки

У вівторок, 22 квітня, Федеральний суд у Вашингтоні постановив, що адміністрація президента США Дональда Трампа має відновити діяльність "Голосу Америки" та його співробітників, а також інших структур, якими опікується Агенція США з глобальних медіа (USAGM).

Про це у соцмережі фейсбук повідомила керівниця мовлення "Голосу Америки" у Східній Європі Мирослава Гонгадзе з посиланням на текст рішення судді, інформує Цензор.НЕТ.

Суд зобов’язав американський уряд поновити роботу "Голосу Америки", повернути на роботу співробітників та підрядників медіаагентства USAGM, яких було звільнено або відправлено у відпустку після указу Трампа про скорочення від 14 березня 2025 року.

Рішення також стосується "Радіо Вільна Азія" та Близькосхідної мовної мережі (MBN).

Водночас, як повідомляє "Радіо Свобода", суд відмовив у таких же забезпечувальних заходах Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFERL) та Фонду "Відкриті технології" (OTF) з огляду на їхній поточний статус.

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Що передувало?

У лютому повідомлялося, що американський мільярдер та спеціальний держслужбовець адміністрації президента США Ілон Маск хоче закриття державних ЗМІ США "Радіо Свобода" та "Голосу Америки".

Нагадаємо, вранці суботи, 15 березня, штатні працівники "Голосу Америки" в США отримали електронного листа від відділу кадрів з повідомленням про те, що їх відправлено в оплачувану адміністративну відпустку.

Раніше повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає скорочення 7 федеральних агентств. Це відбувається у межах "скорочення федеральної бюрократії".

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журналістика (1760) ЗМІ (1361) суд (11683) США (22840)


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Hа тлі скорочення освітніх програм вже постраждав науковий журнал з українознавства «Harvard Ukrainian Studies», який випускає Український науковий інститут Гарвардського університету. На початку квітня федеральний грант, виділений журналу вперше за 30 років, заморозили - гроші призначалися для видання української літератури англійською.

Українським науковцям повідомили, що Національний фонд гуманітарних наук (державний фонд США.), який приймав рішення про виділення коштів, «має достатні підстави для припинення дії гранту у зв'язку з тим, що перерозподіляє свої фінансові асигнування в новому напрямку на підтримку порядку денного президента».

У керівництві Українського інституту зазначили, що йдеться про суму майже $200 000, а скорочення фінансування є частиною «дуже тривожної історії», адже тепер доведеться «конкурувати за гроші, які можуть піти в Україну, на допомогу».
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22.04.2025 23:44 Відповісти
оце вже цікаво. Чи виконає трамп постанову суду?
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22.04.2025 23:52 Відповісти
Він просто перенаправить справу до Верховного Суду, який йому підконтрольний...
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22.04.2025 23:55 Відповісти
Не грайте з Донні, бо й суди розпустить.
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22.04.2025 23:54 Відповісти
Для гарантії було б непогано прострелити ще одне вухо рудої мавпи.
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22.04.2025 23:54 Відповісти
Самозакоханому Чубчику не подобається, коли його гладять проти шерсті.
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23.04.2025 00:02 Відповісти
 
 