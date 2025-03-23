Журналісти "Голосу Америки" подали позов проти адміністрації Трампа

Група, до складу якої увійшли шість журналістів Голосу Америки (VOA), подала позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа та інших посадовців, звинувачуючи їх у незаконному закритті кількох державних мовників.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

У позові, поданому 21 березня в Південному окрузі Нью-Йорка, адміністрацію Трампа звинувачують у тому, що вона застосувала підхід "бензопили" до Агентства США з глобальних медіа (USAGM) через указ, підписаний тижнем раніше.

Цим наказом було скорочено сім федеральних агентств, у тому числі USAGM, наказавши їм "зменшити виконання своїх статутних функцій і пов’язаного з ними персоналу до мінімального рівня присутності та функцій, які вимагаються законом". Через кілька годин співробітників "Голосу Америки" відправили в адміністративну відпустку, а приміщення закрили.

"Те, що відбувається з журналістами "Голосу Америки", - це не просто приголомшливе порушення Першої поправки – це урядове перешкоджання журналістиці, запобіжник, який вбиває контент ще до того, як він може бути створений", – йдеться в позовній заяві.

Позивачі стверджують, що кроки адміністрації Трампа щодо закриття USAGM порушили права співробітників "Голосу Америки", передбачені Першою поправкою Конституції США.

Окрім шести журналістів "Голосу Америки", серед позивачів у позові – Американська федерація державних службовців (AFGE), Американська федерація державних, окружних і муніципальних службовців (AFSCME), The NewsGuild-CWA, Американська асоціація дипломатичних служб (AFSA), "Репортери без кордонів" (RSF).

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Що передувало?

У лютому повідомлялося, що американський мільярдер та спеціальний держслужбовець адміністрації президента США Ілон Маск хоче закриття державних ЗМІ США "Радіо Свобода" та "Голосу Америки".

Нагадаємо, вранці суботи, 15 березня, штатні працівники "Голосу Америки" в США отримали електронного листа від відділу кадрів з повідомленням про те, що їх відправлено в оплачувану адміністративну відпустку.

Раніше повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає скорочення 7 федеральних агентств. Це відбувається у межах "скорочення федеральної бюрократії".

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