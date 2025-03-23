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Новини Скасування фінансування Радіо Свобода та Голос Америки
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Журналісти "Голосу Америки" подали позов проти адміністрації Трампа

Співробітники Голосу Америки подали до суду після рішення Трампа

Група, до складу якої увійшли шість журналістів Голосу Америки (VOA), подала позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа та інших посадовців, звинувачуючи їх у незаконному закритті кількох державних мовників.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

У позові, поданому 21 березня в Південному окрузі Нью-Йорка, адміністрацію Трампа звинувачують у тому, що вона застосувала підхід "бензопили" до Агентства США з глобальних медіа (USAGM) через указ, підписаний тижнем раніше.

Цим наказом було скорочено сім федеральних агентств, у тому числі USAGM, наказавши їм "зменшити виконання своїх статутних функцій і пов’язаного з ними персоналу до мінімального рівня присутності та функцій, які вимагаються законом". Через кілька годин співробітників "Голосу Америки" відправили в адміністративну відпустку, а приміщення закрили.

"Те, що відбувається з журналістами "Голосу Америки", - це не просто приголомшливе порушення Першої поправки – це урядове перешкоджання журналістиці, запобіжник, який вбиває контент ще до того, як він може бути створений", – йдеться в позовній заяві.

Позивачі стверджують, що кроки адміністрації Трампа щодо закриття USAGM порушили права співробітників "Голосу Америки", передбачені Першою поправкою Конституції США.

Окрім шести журналістів "Голосу Америки", серед позивачів у позові – Американська федерація державних службовців (AFGE), Американська федерація державних, окружних і муніципальних службовців (AFSCME), The NewsGuild-CWA, Американська асоціація дипломатичних служб (AFSA), "Репортери без кордонів" (RSF).

Читайте також: Білий дім аргументував рішення Трампа щодо скасування фінансування "Голосу Америки": до мовника нібито є претензії

Що передувало?

У лютому повідомлялося, що американський мільярдер та спеціальний держслужбовець адміністрації президента США Ілон Маск хоче закриття державних ЗМІ США "Радіо Свобода" та "Голосу Америки".

Нагадаємо, вранці суботи, 15 березня, штатні працівники "Голосу Америки" в США отримали електронного листа від відділу кадрів з повідомленням про те, що їх відправлено в оплачувану адміністративну відпустку.

Раніше повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає скорочення 7 федеральних агентств. Це відбувається у межах "скорочення федеральної бюрократії".

Читайте також: "Радіо Свобода" подало до суду на Агентство США з глобальних медіа

Автор: 

журналістика (1750) ЗМІ (1357) суд (11648) США (22455)


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Топ коментарі
+12
Такі нові правила у "найдемократичнішій країні світу". Усі медіа, які не відсмоктують стручок рудому, мають бути закриті
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23.03.2025 01:31
+12
на росії аплодують стоячи - наканєцта запрітілі вражискіє галаса.
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23.03.2025 01:49
+11
- Якби всі люди були такі розумні, як я,
ніхто б не казав, що Гітлер, мовляв, був австрійцем.
Ви бачили хоч одне фото Гітлера з кенгуру?
Їх не має!
А якби він був австрійцем, то були б обов'язково!☝️

Ваш Донні.
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23.03.2025 04:29
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Ще один осиковиий кіл в могилу трампізму !
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23.03.2025 01:30 Відповісти
КУЛЬПА: Трамп ГОТОВИЙ ЗДАТИ Україну! Берлін йде на ЗМОВУ з РФ. Є інсайд ГЕНЕРАЛІВ. Буде НОВИЙ НАСТУП

Пьотр Пульпа розклав таку гарну картинку , коли РФ доведеться вже домовлятися не з США по свою долю, а з Германією ...
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23.03.2025 02:58 Відповісти
Може годі всякий інфомусор тащити.
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23.03.2025 03:11 Відповісти
я вас не не силую- але там справжній оптимізм від польського експерта ...мізки включите й почуєте
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23.03.2025 03:30 Відповісти
"Пьотр" Це якою мовою?
І шо це за страна "ГЕРМАНІЯ"? Мабуть це Венгрія, і столиця в нєї ВЕНА
І як можно розкласти КАРТИНУ??? Картину можно НАМАЛЮВАТИ, Розкладають пасьянс, або гроші по кишеням
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23.03.2025 05:51 Відповісти
"Германія" - зараховано, а "Пьотр" - це польське ім'я. До речі, і московське теж. Імена не перекладаються.
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23.03.2025 08:28 Відповісти
Як нам каже Вікіпедія, то:

"Пётр - мужское имя в русском языке, в переводе с древнегреческого языка - «скала, камень» (др.-греч. Πέτρος - камень).
От имени Пётр также происходят имена ярмарочных персонажей-шутов, русского Петрушки и французского Пьеро.
Производные от имени: Петя, Петро, Петруня, Петруся, Петруха, Петруша, Петря, Пета, Петк, Петраша, Петряй, Петряка, Петряня, Петрята, Петряха, Петряша, Петуня, Петуся, Петуха, Петуша, Петрушка, Петюка, Петюня, Петюся, Петюха, Петюша, Петяй, Петяйка, Петяня, Петян, Петяха, Петяша, Петька, Петрик, Петечка..."
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23.03.2025 09:25 Відповісти
До чого тут "не перекладаються"? Польською пишется Piotr, українською - Петро, але ніяк не Пьетро. Так само як Вена українською - Відень
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23.03.2025 10:13 Відповісти
То назви хоч одне чисто "руцьке " ім'я. Бо особисто я крім Даздраперми, Урюрвкоса та Владлена нічого не пам'ятаю.
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23.03.2025 10:19 Відповісти
Принаймні, російські форми імен існують: Владимир, Егор, Пётр, Аксинья та інші
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24.03.2025 10:37 Відповісти
перестань пити до угара
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23.03.2025 08:21 Відповісти
СЕЙЧАС! В США происходит ХАОС. Трамп запустил ШОКИРУЮЩИЙ СЦЕНАРИЙ. Начались БАТАЛИИ в судах- ютуб
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23.03.2025 03:01 Відповісти
Типові заготовки в жовтій прессі.
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23.03.2025 03:13 Відповісти
прекрасна росіянка- політикиня з США , розумна - вам розумні не подабються , ну то таке Якщо дивитись на заголовки хайку то ваша біда , іноді треба почати слухати
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23.03.2025 03:32 Відповісти
Мені дебіли не подобаються.
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23.03.2025 03:57 Відповісти
Ну не треба. так Зе не дебіл - він просто проект-шоу й думав прокатить , а компромат його заставили на це піти
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23.03.2025 04:24 Відповісти
Дебіли це різні політолухи і експерти....
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23.03.2025 04:50 Відповісти
Бо сам ти такий та до того ще й кацап, а це означає "дебіл в квадраті" (с)
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23.03.2025 10:11 Відповісти
Пшел нах
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23.03.2025 11:40 Відповісти
тікай звідти, дурочка!
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23.03.2025 08:09 Відповісти
закрытие этой шоблы это и есть осиновый кол дерьмократической шобле.
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23.03.2025 12:48 Відповісти
Такі нові правила у "найдемократичнішій країні світу". Усі медіа, які не відсмоктують стручок рудому, мають бути закриті
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23.03.2025 01:31 Відповісти
Да всегда так было. Период с шестидесятых по нулевые - это просто время максимальной свободы слова да и вообще всего в США. И свободы, кроме свободы ********, начали понемногу, но достаточно планомерно сворачивать ещё сразу после 11 сентября.
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23.03.2025 03:14 Відповісти
це скорочення бюджетних кровосісь. скажи чесно, якщо у нас прямо зараз скоротять витрати на телемарафон, ти будеш радий? чи будеш писати чухню про тиск на медіа???
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23.03.2025 08:10 Відповісти
"Скоротити телемарафон"? Це як? Телемарафон, це купа різних каналів, які погодились лягти під ОПу і транслювати одну і ту ж маячню, яку їм диктують звідти. Не розумію, взагалі, накуя більшість каналів Т2 транслюють одну і ту саму картинку? Оце дійсно дурь повна, простіше було б залишити в Т2 один канал "Рупор Банкової".
В той же час, нормальні (читаймо опозиційні) канали, працюють онлайн в Ютубі... (((
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23.03.2025 09:37 Відповісти
цитата з мого комента "скоротять витрати на телемарафон"
цитата з твого комента "Скоротити телемарафон"

ти різницю бачиш? якщо ні- то претензій нема, все з тобою зрозуміло. а якщо бачиш,то чому перекручуєш слова?
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23.03.2025 10:36 Відповісти
Ну то я вже трохи скоротив Ваші слова. Так вже вийшло, після декількох правок мого тексту. Недогледів. Вибачте. Але сенс моїх слов, сподіваюсь, зрозумілий.
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23.03.2025 14:45 Відповісти
Трамп то соскочит в любом случае, так как ************** иммунитет, а вот все остальные нет.
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23.03.2025 01:35 Відповісти
Соскочит. В Ростов.
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23.03.2025 03:16 Відповісти
В Ростові неспокійно! Скоріш за все Ілон Маск забере Трампа на Марс.
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23.03.2025 06:26 Відповісти
довго ви розкачуєтеся
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23.03.2025 01:48 Відповісти
на росії аплодують стоячи - наканєцта запрітілі вражискіє галаса.
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23.03.2025 01:49 Відповісти
- Якби всі люди були такі розумні, як я,
ніхто б не казав, що Гітлер, мовляв, був австрійцем.
Ви бачили хоч одне фото Гітлера з кенгуру?
Їх не має!
А якби він був австрійцем, то були б обов'язково!☝️

Ваш Донні.
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23.03.2025 04:29 Відповісти
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23.03.2025 09:13 Відповісти
І взагалі. Австралію теж придумав австрійський генштаб! )))
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23.03.2025 09:39 Відповісти
Трамп правильно робить. Досить промивати мізки всім бідним мавпам світу. Примушувати їх вбивати один одного. Leave them alone.
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23.03.2025 05:12 Відповісти
Видно, що Вам мізки промивали інші ЗМІ. Fox News мабуть? )))
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23.03.2025 09:41 Відповісти
правильно подали.
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23.03.2025 05:50 Відповісти
Незабаром американські суди будуть переповнени позовами на Трампа. "Америка" любить судитися. Прийдеться Трампу з Ілонкою ще й суди закривати.
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23.03.2025 06:51 Відповісти
"Пізно пити Боржомі кухлем..."
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23.03.2025 07:24 Відповісти
Бюрократия недовольна.
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23.03.2025 07:41 Відповісти
Досить лякати людей словом "бюрократія". Це те ж саме, як нас лякали словом "олігарх".
Поряд з Трампом, запросто знаходиться олігарх Маск, і нічого, все нормально. Чи "ето другоє"?
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23.03.2025 09:59 Відповісти
Як призупинив фінансування, так і відновить. Це ж Трамп
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23.03.2025 08:10 Відповісти
але вже десятки мільйонів доларів бюджета зекономлено.
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23.03.2025 09:26 Відповісти
Кацап Фєдька Підоренкав, а ти не знаєш, що весь персонал Трумпом звільнений з збереженням зарплати на півроку?
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23.03.2025 10:17 Відповісти
кацап тут ти.
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23.03.2025 10:31 Відповісти
Насправді, гроші економлять для зменшення податків для Маска. Раніше він платив 22%, зараз буде платити 15%.
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23.03.2025 11:06 Відповісти
якщо вам зменшать податки то ви будете проти цього?
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23.03.2025 11:26 Відповісти
Зменшили найбагатшій людині світу, а 100тис людей залишились без роботи. Одночасне збільшення шукачів вільних вакансій до добра не доведе. Будуть брати любу роботу, зарплату можна пропонувати низьку.
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24.03.2025 06:19 Відповісти
ви не відповіли на питання. якщо вам зменшать податки то ви будете проти цього?
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24.03.2025 06:38 Відповісти
Скажу так, я не стану наживатись на горі інших людей.
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24.03.2025 23:58 Відповісти
ви так і не відповіли на просте питання, роблю висновок, що ви така ж як маск і вам теж сподобалось би зменшення податків для вас.

якщо б у вас була можливість нажитися на горі наших чиновників ви б теж не стали?
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25.03.2025 07:12 Відповісти
Я не Маск, в мене стільки не влізе. Чиновники теж потрібні. Не хотілося б вирішувати якусь проблему рік, а не день, бо один чиновник на всю область. Наведу приклад. Дзвінок в поліцію, називаю проблему, питають, яка область, населений пункт, як називається вулиця, як раніше називалась... пізно. Той чудак Маск, скоротив департаменти(міністерства по нашому) освіти і медицини. Навряд чи це піде на користь.
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26.03.2025 08:28 Відповісти
а в аргентині нинішній президент сходу скоротив 50% чиновників, і спочатку там були бунти, а зараз економіка стабілізувалася.
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26.03.2025 18:23 Відповісти
На ринку праці, можливо. Але як це вплинуло на роботу державних органів? Я, колись оформляла документи на житло, рік по чиновникам ходила. В міськраді була одна молода чиновниця, яка завжди на лікарняному з дитиною, а пенсіонерка що її заміняла, робила помилки в документах. Засідання було 1 раз на місяць. До деяких треба було на місяць наперед записуватись.
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27.03.2025 07:58 Відповісти
і обидві живуть за мій рахунок а толку нуль.
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27.03.2025 08:00 Відповісти
В моєму випадку, це був непотрібний папірець. В будинку де я проживала з сім'єю, власником був мій батько, який там не проживав. Він дарував мені частину будинку. Міська Рада мала дати дозвіл подарувати для мене житло, бо там були прописані діти. МОЇ діти. Одному було 14 років, іншому 12 років. Один був НЕПОВНОЛІТНІЙ, а менший МАЛОЛІТНІЙ. Але це було вже 20 років тому.
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27.03.2025 21:14 Відповісти
Продажних відносно кого?
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23.03.2025 10:05 Відповісти
Ні совок, ні кацапи не змогли заглушити «Голос Америки».
трумп зміг…
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23.03.2025 10:12 Відповісти
Трамп відкопав сокиру війни. І починає наказувати своїх ворогів, що дискредитували його як злочинця і не тільки.
Злопам'ятний, гад.
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23.03.2025 12:27 Відповісти
тупые курвы журнашлюхи на что вы подаете в суд ????
Вам, тварям, обрезали финансирование с БЮДЖЕТА, за ДЕНЬГИ НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОВ. Какого хрена кто то этим тварям должен платить из своего кармана всей этой шобле, которая поддерживет дерьмократов, а по большому счету комуняк ?

И что суд сделает? Он заставит граждан платить вам ? Или как ? Та хер вам! Это на голову не налазит, пусть твари идут и нормально работают по контракту, а не фактически воруют с бюджета.
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23.03.2025 12:51 Відповісти
 
 