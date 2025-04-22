Суд обязал администрацию Трампа возобновить деятельность "Голоса Америки"
Во вторник, 22 апреля, Федеральный суд в Вашингтоне постановил, что администрация президента США Дональда Трампа должна возобновить деятельность "Голоса Америки" и его сотрудников, а также других структур, которыми занимается Агентство США по глобальным медиа (USAGM).
Об этом в соцсети фейсбук сообщила руководитель вещания "Голоса Америки" в Восточной Европе Мирослава Гонгадзе со ссылкой на текст решения судьи, информирует Цензор.НЕТ.
Суд обязал американское правительство возобновить работу "Голоса Америки", вернуть на работу сотрудников и подрядчиков медиаагентства USAGM, которые были уволены или отправлены в отпуск после указа Трампа о сокращении от 14 марта 2025 года.
Решение также касается "Радио Свободная Азия" и Ближневосточной вещательной сети (MBN).
В то же время, как сообщает "Радио Свобода", суд отказал в таких же обеспечительных мерах Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFERL) и Фонду "Открытые технологии" (OTF), учитывая их текущий статус.
Что предшествовало?
В феврале сообщалось, что американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".
Напомним, утром субботы, 15 марта,штатные сотрудники "Голоса Америки" в США получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.
Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках "сокращения федеральной бюрократии".
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