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Новости Отмена финансирования Радио Свобода и Голос Америки
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Суд обязал администрацию Трампа возобновить деятельность "Голоса Америки"

Администрация Трампа должна возобновить вещание Голоса Америки

Во вторник, 22 апреля, Федеральный суд в Вашингтоне постановил, что администрация президента США Дональда Трампа должна возобновить деятельность "Голоса Америки" и его сотрудников, а также других структур, которыми занимается Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

Об этом в соцсети фейсбук сообщила руководитель вещания "Голоса Америки" в Восточной Европе Мирослава Гонгадзе со ссылкой на текст решения судьи, информирует Цензор.НЕТ.

Суд обязал американское правительство возобновить работу "Голоса Америки", вернуть на работу сотрудников и подрядчиков медиаагентства USAGM, которые были уволены или отправлены в отпуск после указа Трампа о сокращении от 14 марта 2025 года.

Решение также касается "Радио Свободная Азия" и Ближневосточной вещательной сети (MBN).

В то же время, как сообщает "Радио Свобода", суд отказал в таких же обеспечительных мерах Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFERL) и Фонду "Открытые технологии" (OTF), учитывая их текущий статус.

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Что предшествовало?

В феврале сообщалось, что американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".

Напомним, утром субботы, 15 марта,штатные сотрудники "Голоса Америки" в США получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.

Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках "сокращения федеральной бюрократии".

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журналистика (3295) СМИ (3837) суд (25097) США (26672)


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Hа тлі скорочення освітніх програм вже постраждав науковий журнал з українознавства «Harvard Ukrainian Studies», який випускає Український науковий інститут Гарвардського університету. На початку квітня федеральний грант, виділений журналу вперше за 30 років, заморозили - гроші призначалися для видання української літератури англійською.

Українським науковцям повідомили, що Національний фонд гуманітарних наук (державний фонд США.), який приймав рішення про виділення коштів, «має достатні підстави для припинення дії гранту у зв'язку з тим, що перерозподіляє свої фінансові асигнування в новому напрямку на підтримку порядку денного президента».

У керівництві Українського інституту зазначили, що йдеться про суму майже $200 000, а скорочення фінансування є частиною «дуже тривожної історії», адже тепер доведеться «конкурувати за гроші, які можуть піти в Україну, на допомогу».
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22.04.2025 23:44 Ответить
оце вже цікаво. Чи виконає трамп постанову суду?
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22.04.2025 23:52 Ответить
Він просто перенаправить справу до Верховного Суду, який йому підконтрольний...
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22.04.2025 23:55 Ответить
Не грайте з Донні, бо й суди розпустить.
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22.04.2025 23:54 Ответить
Для гарантії було б непогано прострелити ще одне вухо рудої мавпи.
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22.04.2025 23:54 Ответить
Самозакоханому Чубчику не подобається, коли його гладять проти шерсті.
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23.04.2025 00:02 Ответить
 
 