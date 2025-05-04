Суд у США заблокував постанову про повернення співробітників "Голосу Америки" на роботу, - Reuters

3 травня 2025 року Федеральний апеляційний суд США ухвалив рішення щодо блокування попереднього судового вердикту, який зобов'язав адміністрацію Трампа повернути на роботу понад 1000 співробітників "Голосу Америки".

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Як зазначається, 22 квітня окружний суддя США Ройс Ламберт наказав адміністрації "вжити всіх необхідних заходів", щоб відновити співробітників і підрядників на їхніх посадах в американській службі новин, а також відновити радіо-, телевізійні та онлайн-трансляції новин і деякі гранти.

Апеляційний суд у рішенні з перевагою у 2:1 припустив, що Ламберт не мав юрисдикції наказувати працівникам повернутися до роботи та вимагати відновлення грантів на 15 мільйонів доларів для Радіо Вільна Азія та Близькосхідних мовних мереж.

Агентство США з глобальних медіа відправило понад 1000 співробітників у відпустку і повідомило 600 підрядникам, що їхні контракти будуть розірвані після того, як агентство раптово припинило мовлення в березні за розпорядженням Трампа, нагадує Reuters.

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Апеляційний суд зазначив, що уряд не оскаржував той аспект рішення Ламберта, який вимагає від нього відновити "законодавчо передбачений рівень мовлення "Голосу Америки".

Що передувало?

У п'ятницю в численних повідомленнях йшлося про те, що "Голос Америки" готується відновити мовлення наступного тижня. У суботу в USAGM не прокоментували цю ситуацію.

Окружна суддя США Корнелія Піллард не погодилася з рішенням суду, заявивши, що воно "практично гарантує, що мережі більше не існуватимуть у будь-якій значущій формі до того часу, коли ця справа буде повністю розглянута".

Вона додала, що це "призведе до того, що "Голос Америки" буде змушений замовкнути в осяжному майбутньому, а Радіо Вільна Азія і Близькосхідні мовленнєві мережі не зможуть довести цю справу до кінця".

Згідно з розпорядженням Трампа, "Голос Америки" вперше за 80 років свого існування не повідомляє новини. Його веб-сайт не оновлювався з 15 березня, а радіостанції за кордоном вимкнулися або транслюють лише музику.

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Конгрес зробив трансляції обов'язковими і не дозволив виконавчій владі в односторонньому порядку припинити їх фінансування, постановив Ламберт.

Радник Трампа Карі Лейк оголосила про закриття 15 березня, відправивши майже всіх співробітників USAGM у відпустку, заявивши, що агентство було "безповоротно зламане" і упереджене проти Трампа. У суботу в соціальних мережах вона написала, що рішення суду стало "величезною перемогою для нас".