Суд в США заблокировал постановление о возвращении сотрудников "Голоса Америки" на работу, - Reuters

3 мая 2025 года Федеральный апелляционный суд США принял решение о блокировании предыдущего судебного вердикта, который обязал администрацию Трампа вернуть на работу более 1000 сотрудников "Голоса Америки".

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Суспільне".

Как отмечается, 22 апреля окружной судья США Ройс Ламберт приказал администрации "принять все необходимые меры", чтобы восстановить сотрудников и подрядчиков на их должностях в американской службе новостей, а также восстановить радио-, телевизионные и онлайн-трансляции новостей и некоторые гранты.

Апелляционный суд в решении с перевесом в 2:1 предположил, что Ламберт не имел юрисдикции приказывать работникам вернуться к работе и требовать восстановления грантов на 15 миллионов долларов для Радио Свободная Азия и Ближневосточных вещательных сетей.

Агентство США по глобальным медиа отправило более 1000 сотрудников в отпуск и сообщило 600 подрядчикам, что их контракты будут расторгнуты после того, как агентство внезапно прекратило вещание в марте по распоряжению Трампа, напоминает Reuters.

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Апелляционный суд отметил, что правительство не оспаривало тот аспект решения Ламберта, который требует от него восстановить "законодательно предусмотренный уровень вещания "Голоса Америки".

Что предшествовало?

В пятницу в многочисленных сообщениях говорилось о том, что "Голос Америки" готовится возобновить вещание на следующей неделе. В субботу в USAGM не прокомментировали эту ситуацию.

Окружная судья США Корнелия Пиллард не согласилась с решением суда, заявив, что оно "практически гарантирует, что сети больше не будут существовать в какой-либо значимой форме до того времени, когда это дело будет полностью рассмотрено".

Она добавила, что это "приведет к тому, что "Голос Америки" будет вынужден замолчать в обозримом будущем, а Радио Свободная Азия и Ближневосточные вещательные сети не смогут довести это дело до конца".

Согласно распоряжению Трампа, "Голос Америки" впервые за 80 лет своего существования не сообщает новости. Его веб-сайт не обновлялся с 15 марта, а радиостанции за рубежом выключились или транслируют только музыку.

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Конгресс сделал трансляции обязательными и не позволил исполнительной власти в одностороннем порядке прекратить их финансирование, постановил Ламберт.

Советник Трампа Кари Лейк объявила о закрытии 15 марта, отправив почти всех сотрудников USAGM в отпуск, заявив, что агентство было "безвозвратно сломано" и предвзято против Трампа. В субботу в социальных сетях она написала, что решение суда стало "огромной победой для нас".