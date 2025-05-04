РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9617 посетителей онлайн
Новости Отмена финансирования Радио Свобода и Голос Америки
4 313 42

Суд в США заблокировал постановление о возвращении сотрудников "Голоса Америки" на работу, - Reuters

Сотрудников Голоса Америки отправили в административный отпуск

3 мая 2025 года Федеральный апелляционный суд США принял решение о блокировании предыдущего судебного вердикта, который обязал администрацию Трампа вернуть на работу более 1000 сотрудников "Голоса Америки".

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Суспільне".

Как отмечается, 22 апреля окружной судья США Ройс Ламберт приказал администрации "принять все необходимые меры", чтобы восстановить сотрудников и подрядчиков на их должностях в американской службе новостей, а также восстановить радио-, телевизионные и онлайн-трансляции новостей и некоторые гранты.

Апелляционный суд в решении с перевесом в 2:1 предположил, что Ламберт не имел юрисдикции приказывать работникам вернуться к работе и требовать восстановления грантов на 15 миллионов долларов для Радио Свободная Азия и Ближневосточных вещательных сетей.

Агентство США по глобальным медиа отправило более 1000 сотрудников в отпуск и сообщило 600 подрядчикам, что их контракты будут расторгнуты после того, как агентство внезапно прекратило вещание в марте по распоряжению Трампа, напоминает Reuters.

Также читайте: Суд обязал администрацию Трампа возобновить деятельность "Голоса Америки"

Апелляционный суд отметил, что правительство не оспаривало тот аспект решения Ламберта, который требует от него восстановить "законодательно предусмотренный уровень вещания "Голоса Америки".

Что предшествовало?

В пятницу в многочисленных сообщениях говорилось о том, что "Голос Америки" готовится возобновить вещание на следующей неделе. В субботу в USAGM не прокомментировали эту ситуацию.

Окружная судья США Корнелия Пиллард не согласилась с решением суда, заявив, что оно "практически гарантирует, что сети больше не будут существовать в какой-либо значимой форме до того времени, когда это дело будет полностью рассмотрено".

Она добавила, что это "приведет к тому, что "Голос Америки" будет вынужден замолчать в обозримом будущем, а Радио Свободная Азия и Ближневосточные вещательные сети не смогут довести это дело до конца".

Согласно распоряжению Трампа, "Голос Америки" впервые за 80 лет своего существования не сообщает новости. Его веб-сайт не обновлялся с 15 марта, а радиостанции за рубежом выключились или транслируют только музыку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в США временно остановил процесс закрытия "Голоса Америки"

Конгресс сделал трансляции обязательными и не позволил исполнительной власти в одностороннем порядке прекратить их финансирование, постановил Ламберт.

Советник Трампа Кари Лейк объявила о закрытии 15 марта, отправив почти всех сотрудников USAGM в отпуск, заявив, что агентство было "безвозвратно сломано" и предвзято против Трампа. В субботу в социальных сетях она написала, что решение суда стало "огромной победой для нас".

Автор: 

журналистика (3302) СМИ (3837) суд (25110) США (26827)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Щось подібне на печерський суд.
показать весь комментарий
04.05.2025 08:20
+14
Судя по всему, под натиском дебильной команды трампа, американский суд треснул, это был

последний оплот демократии.
показать весь комментарий
04.05.2025 08:14
+8
Щось цей бардак із судами в США дуже наш нагадує. Ото вам і трьохсотлітня демократія.
показать весь комментарий
04.05.2025 08:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
04.05.2025 08:13 Ответить
Судя по всему, под натиском дебильной команды трампа, американский суд треснул, это был

последний оплот демократии.
показать весь комментарий
04.05.2025 08:14 Ответить
Це реднекократія.
Аналог кугутократії в Україні.
показать весь комментарий
04.05.2025 09:09 Ответить
Це права олігархія.
показать весь комментарий
04.05.2025 10:23 Ответить
Нігуя собі - на кожний суд найдеться інший суд
показать весь комментарий
04.05.2025 08:17 Ответить
Democracy
показать весь комментарий
04.05.2025 08:18 Ответить
А на інший суд найдеться Білий Бім.
показать весь комментарий
04.05.2025 09:01 Ответить
Щось подібне на печерський суд.
показать весь комментарий
04.05.2025 08:20 Ответить
Випускник тєхнікума рулить, а ****.....
показать весь комментарий
04.05.2025 08:22 Ответить
У Трампа тоже есть свой печерский суд ?
показать весь комментарий
04.05.2025 08:22 Ответить
Вони б переживали що зеботві "Марта Шепель" холоднувато в підвалі ОП.
показать весь комментарий
04.05.2025 08:41 Ответить
Щось цей бардак із судами в США дуже наш нагадує. Ото вам і трьохсотлітня демократія.
показать весь комментарий
04.05.2025 08:39 Ответить
Цьому бардаку всього сто днів.
показать весь комментарий
04.05.2025 10:14 Ответить
Але ж він допущений.
показать весь комментарий
04.05.2025 10:36 Ответить
Допущений. Бо демократія виявилась вразливою перед фейками і іпсятиною, особливо в часи швидкого росповсюдження інформації.
показать весь комментарий
04.05.2025 10:39 Ответить
Ну і? Які висновки? Американська трьохсотлітня демократія виявилася наївною школяркою?
показать весь комментарий
04.05.2025 10:43 Ответить
Війна судів. Як в Україні... Ну хоч щось з України імпортували...
показать весь комментарий
04.05.2025 08:52 Ответить
Росія імпортувала в Україну, а Україна у США.
показать весь комментарий
04.05.2025 09:35 Ответить
що
суудя Вовк вже в штатах??
показать весь комментарий
04.05.2025 09:06 Ответить
ви мабуть не в курсі, але політтехнолог овоча і політтехнолог трампа, це одна й та сама людина, манафорт.
показать весь комментарий
04.05.2025 10:41 Ответить
Make America Great Shithole !!!
********** + дебилизация всей страны!
А дармоедов из "свободы" гнать к хяум собачим.
показать весь комментарий
04.05.2025 09:14 Ответить
а, так ось що таке демократія
показать весь комментарий
04.05.2025 09:20 Ответить
Диктатура - очень заразный вирус.
показать весь комментарий
04.05.2025 09:37 Ответить
Ти щось поплутав, кацапелик, США щє більша жидівська клоака.
показать весь комментарий
04.05.2025 10:20 Ответить
Кацапелик, трампісти за Ізраіль. Докладай більше зусиль для мімікрії, бо не заплатять.
показать весь комментарий
04.05.2025 10:24 Ответить
Якжеж корчить спійманого за хвіст кацапелика, аж настрій покращився.
показать весь комментарий
04.05.2025 10:27 Ответить
Киця, тебе ж в США після цих коментів ніколи не впустять.
показать весь комментарий
04.05.2025 10:36 Ответить
А навіщо йому з гарної казарми під Пітєром їхати в якусь піндощщину некрасіву?
показать весь комментарий
04.05.2025 10:56 Ответить
А мені найбільше сподобалося "суд припустив".
показать весь комментарий
04.05.2025 10:22 Ответить
В "демократической" Америге, несогласных ********* дубинками, травят газом, расстреливают в упор, без суда и следствия отправляют в концлагеря, применяют пытки и бессрочное заключение .
Дискриминация является обыденным явлением, людей подвергают гонениям за цвет кожи, этническую принадлежность, национальность, религию, социальный класс, политические убеждения .
показать весь комментарий
04.05.2025 10:28 Ответить
Правокуколди злили американську демократію під російську дудку за сто днів.
показать весь комментарий
04.05.2025 10:29 Ответить
Ну от тепер і у США судді працюють за звонком з ОП Трампа.
показать весь комментарий
04.05.2025 11:04 Ответить
Басманий народний суд.Щоб мати безмежний контроль у владі розпочинаєш із судочинства.
показать весь комментарий
04.05.2025 11:07 Ответить
 
 