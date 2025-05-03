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Новости Отмена финансирования Радио Свобода и Голос Америки
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"Голос Америки" со следующей недели может вернуть журналистов к работе, - Politico

работников Голоса Америки отправили в административный отпуск

Журналисты "Голоса Америки" уже со следующей недели могут начать "поэтапное возвращение" к работе и возобновить программную деятельность.

Об этом сообщает Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.ua.

Издание располагает электронными письмами Министерства юстиции, направленными сотрудникам 2 мая, подтверждающими эту информацию.

Как сообщил на странице в Facebook экс-журналист украинской службы "Голос Америки" Остап Ярыш, работникам "Голоса Америки", которые находились в вынужденном отпуске, восстановили доступ к внутренним сетям. На почту им прислали письмо от руководителей агентства USAGM, которое занимается "Голосом Америки".

"В ближайшие дни вы получите указания о следующих шагах по модернизации агентства и выполнения миссии ... Мы с нетерпением ждем сотрудничества со всеми вами", - говорилось в сообщении.

В другом письме представители руководства написали, что USAGM планирует возобновить работу "Голоса Америки" уже на следующей неделе.

Помощник прокурора США подтвердила Politico возвращение к работе журналистов. В электронном письме также подтверждается, что всем работникам Голоса Америки восстановили доступ к системе.

"Теперь USAGM ожидает, что сотрудники начнут возвращаться в офис на следующей неделе, поскольку вопросы безопасности, помещения и оборудования требуют поэтапного возвращения", - говорится в сообщении.

22 апреля федеральный суд в Вашингтоне принял решение, обязывающее администрацию Дональда Трампа возобновить работу Голоса Америки и нескольких дочерних новостных агентств.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что суд обязал администрацию Трампа возобновить деятельность "Голоса Америки".

Читайте также: Журналисты "Голоса Америки" подали иск против администрации Трампа

Что предшествовало?

В феврале сообщалось, что американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".

Напомним, утром субботы, 15 марта,штатные сотрудники "Голоса Америки" в США получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.

Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках "сокращения федеральной бюрократии".

Читайте также: Суд в США временно остановил процесс закрытия "Голоса Америки"

Автор: 

журналистика (3301) СМИ (3837) США (26827)


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Топ комментарии
+3
Наочний приклад справжньої демократії і справжніх,неупереджених
судів.А не кишенькових.
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03.05.2025 20:52
+3
Закінчилася ще одна грандіозна рехворма рижого? І скільки ще таких реформ накриються мідним тазом?
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03.05.2025 21:05
+3
ну що ж тут попробиш, як він тільки нею займатися і вміє.
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03.05.2025 21:08
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Правила форума Совет форумчан
ну поки рішення федеральних судів адекватні і вони виконуються,
то є надія...
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03.05.2025 20:52 Ответить
є дуже просте і дійове рішення для тих , кому не цікаво - не слухайте і читайте.
і за "всіх" і "нікому" от тільки не треба...
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03.05.2025 21:03 Ответить
Закінчилася ще одна грандіозна рехворма рижого? І скільки ще таких реформ накриються мідним тазом?
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03.05.2025 21:05 Ответить
Головне що у твоєї 25-ть років стабіліздеца, що вже і нафта з газом не допоможуть.
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03.05.2025 21:28 Ответить
Я думаю у Трампа вже зʼявилися радники з боку адекватних республіканців - він починає як отой Віцин в операції "И" в лапах Віцина та Моргунова. Процес зворотній тому котрий був на першому терміні. Стаття у WP "Inside Waltz's ouster: Before Signalgate, talks with Israel angered Trump"- тому підтвердження , якщо не зациклюватися на новинному заголовку а прочитати усі інсайдерскі типу бла-бла
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03.05.2025 21:28 Ответить
йти до перевиборів 2026 року з рейтингом 39 - ну навіть Рудому це можна вбити в голову , як "повна срака". Він же став вже не Рудим а майже Платиновим , якщо ще трішки його парикмахер змінить рожевий відтінок ))
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03.05.2025 21:33 Ответить
дуже хотілося б розділити ваш оптімізм, але вибачте - не можу.
людина яка сама, на своїй сторінці, запощює свій портрет в прикидах Папи Римського?
потребує інтенсивної терапії, а враховуючи вік - це неможливо.
шо вже виросло...
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03.05.2025 21:36 Ответить
Учора з подивом звернула увагу, що в гарних рейтінгових американських серіалах почали "мочити" суддів! Тобто то тут, то там з'являється негативний персонаж - несправедливий, негарний, підлий, ниций, огидний, навіть потворний - і це суддя! Грають ці ролі талановиті актори, такі, як, скажімо, Майкл Емерсон - визиває огиду одними своїми окулярами.
І прийшла до мене гіпотеза, що це не випадковість...
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03.05.2025 22:02 Ответить
Наочний приклад справжньої демократії і справжніх,неупереджених
судів.А не кишенькових.
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03.05.2025 20:52 Ответить
Трампу слід не дурнею займатися, а проводити свої рішення через конгрес. Тоді ніякий суддя не зможе їх заблокувати.
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03.05.2025 21:04 Ответить
ну що ж тут попробиш, як він тільки нею займатися і вміє.
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03.05.2025 21:08 Ответить
зможе.
в Україні на це є Констітуціонний Суд (ну так теоретично),
а в Штатах Supreme Court.
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03.05.2025 21:12 Ответить
"проводити свої рішення через конгрес"
если решение противоречит законодательству, то конгресс не поможет
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03.05.2025 21:46 Ответить
На яких хвилях вони ведуть мовлення? От кацапи з придністров'я на середніх хвилях гадять ледь не цілодобово, а Голос Америки тільки сайт?
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03.05.2025 21:36 Ответить
Мне тоже интересно. Где можно это радио послушать?
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03.05.2025 21:46 Ответить
Does anyone listen to shortwave radio anymore?

Some developing countries use shortwave as a means of receiving local and regional programming. China and Russia retransmit some domestic channels on shortwave that target listeners in far off provinces. Shortwave listening is also used as an educational tool in classrooms.
---------------

What frequency is the Voice of America?

Shortwave Listening Tips:

Country:Frequencies:USA VOA4930, 4960, 6080, 9550, 9775, 13590, 15580, 17895USA WBCQ3265v, 5130v, 6160v, 7490v, 9330USA WRMI5010, 5800, 5850, 5950, 7570, 7730, 7780, 9395, 9455, 9955, 15770, 17790USA WWCR4840, 12160
59 more rows
----------------
зважте увагу на лінк https://ccrane.com/shortwave-frequency-list/ 59 more rows
я там України не знайшов.
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03.05.2025 21:55 Ответить
 
 