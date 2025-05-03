"Голос Америки" со следующей недели может вернуть журналистов к работе, - Politico
Журналисты "Голоса Америки" уже со следующей недели могут начать "поэтапное возвращение" к работе и возобновить программную деятельность.
Об этом сообщает Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.ua.
Издание располагает электронными письмами Министерства юстиции, направленными сотрудникам 2 мая, подтверждающими эту информацию.
Как сообщил на странице в Facebook экс-журналист украинской службы "Голос Америки" Остап Ярыш, работникам "Голоса Америки", которые находились в вынужденном отпуске, восстановили доступ к внутренним сетям. На почту им прислали письмо от руководителей агентства USAGM, которое занимается "Голосом Америки".
"В ближайшие дни вы получите указания о следующих шагах по модернизации агентства и выполнения миссии ... Мы с нетерпением ждем сотрудничества со всеми вами", - говорилось в сообщении.
В другом письме представители руководства написали, что USAGM планирует возобновить работу "Голоса Америки" уже на следующей неделе.
Помощник прокурора США подтвердила Politico возвращение к работе журналистов. В электронном письме также подтверждается, что всем работникам Голоса Америки восстановили доступ к системе.
"Теперь USAGM ожидает, что сотрудники начнут возвращаться в офис на следующей неделе, поскольку вопросы безопасности, помещения и оборудования требуют поэтапного возвращения", - говорится в сообщении.
22 апреля федеральный суд в Вашингтоне принял решение, обязывающее администрацию Дональда Трампа возобновить работу Голоса Америки и нескольких дочерних новостных агентств.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что суд обязал администрацию Трампа возобновить деятельность "Голоса Америки".
Что предшествовало?
В феврале сообщалось, что американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".
Напомним, утром субботы, 15 марта,штатные сотрудники "Голоса Америки" в США получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.
Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках "сокращения федеральной бюрократии".
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то є надія...
і за "всіх" і "нікому" от тільки не треба...
людина яка сама, на своїй сторінці, запощює свій портрет в прикидах Папи Римського?
потребує інтенсивної терапії, а враховуючи вік - це неможливо.
шо вже виросло...
І прийшла до мене гіпотеза, що це не випадковість...
судів.А не кишенькових.
в Україні на це є Констітуціонний Суд (ну так теоретично),
а в Штатах Supreme Court.
если решение противоречит законодательству, то конгресс не поможет
Some developing countries use shortwave as a means of receiving local and regional programming. China and Russia retransmit some domestic channels on shortwave that target listeners in far off provinces. Shortwave listening is also used as an educational tool in classrooms.
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What frequency is the Voice of America?
Shortwave Listening Tips:
Country:Frequencies:USA VOA4930, 4960, 6080, 9550, 9775, 13590, 15580, 17895USA WBCQ3265v, 5130v, 6160v, 7490v, 9330USA WRMI5010, 5800, 5850, 5950, 7570, 7730, 7780, 9395, 9455, 9955, 15770, 17790USA WWCR4840, 12160
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зважте увагу на лінк https://ccrane.com/shortwave-frequency-list/ 59 more rows
я там України не знайшов.