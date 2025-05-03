"Голос Америки" со следующей недели может вернуть журналистов к работе, - Politico

Журналисты "Голоса Америки" уже со следующей недели могут начать "поэтапное возвращение" к работе и возобновить программную деятельность.

Об этом сообщает Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.ua.

Издание располагает электронными письмами Министерства юстиции, направленными сотрудникам 2 мая, подтверждающими эту информацию.

Как сообщил на странице в Facebook экс-журналист украинской службы "Голос Америки" Остап Ярыш, работникам "Голоса Америки", которые находились в вынужденном отпуске, восстановили доступ к внутренним сетям. На почту им прислали письмо от руководителей агентства USAGM, которое занимается "Голосом Америки".

"В ближайшие дни вы получите указания о следующих шагах по модернизации агентства и выполнения миссии ... Мы с нетерпением ждем сотрудничества со всеми вами", - говорилось в сообщении.

В другом письме представители руководства написали, что USAGM планирует возобновить работу "Голоса Америки" уже на следующей неделе.

Помощник прокурора США подтвердила Politico возвращение к работе журналистов. В электронном письме также подтверждается, что всем работникам Голоса Америки восстановили доступ к системе.

"Теперь USAGM ожидает, что сотрудники начнут возвращаться в офис на следующей неделе, поскольку вопросы безопасности, помещения и оборудования требуют поэтапного возвращения", - говорится в сообщении.

22 апреля федеральный суд в Вашингтоне принял решение, обязывающее администрацию Дональда Трампа возобновить работу Голоса Америки и нескольких дочерних новостных агентств.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что суд обязал администрацию Трампа возобновить деятельность "Голоса Америки".

Читайте также: Журналисты "Голоса Америки" подали иск против администрации Трампа

Что предшествовало?

В феврале сообщалось, что американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".

Напомним, утром субботы, 15 марта,штатные сотрудники "Голоса Америки" в США получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.

Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках "сокращения федеральной бюрократии".

Читайте также: Суд в США временно остановил процесс закрытия "Голоса Америки"