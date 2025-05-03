"Голос Америки" з наступного тижня може повернути журналістів до роботи, - Politico

Журналісти "Голосу Америки" вже з наступного тижня можуть розпочати "поетапне повернення" до роботи та відновити програмну діяльність.

Про це повідомляє Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.ua.

Видання має у своєму розпорядженні електронні листи Міністерства юстиції, надіслані співробітникам 2 травня, що підтверджують цю інформацію.

Як повідомив на сторінці у Facebook ексжурналіст української служби "Голос Америки" Остап Яриш, працівникам "Голосу Америки", які перебували у вимушеній відпустці, відновили доступ до внутрішніх мереж. На пошту їм надіслали лист від керівників агенції USAGM, яка опікується "Голосом Америки".

"Найближчими днями ви отримаєте вказівки про наступні кроки щодо модернізації агенції та виконання місії … Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з усіма вами", - йшлося у повідомленні.

В іншому листі представники керівництва написали, що USAGM планує відновити роботу "Голосу Америки" вже наступного тижня.

Помічник прокурора США підтвердила Politico повернення до роботи журналістів. В електронному листі також підтверджується, що всім працівникам Голосу Америки відновили доступ до системи.

"Тепер USAGM очікує, що співробітники почнуть повертатися в офіс наступного тижня, оскільки питання безпеки, приміщення та обладнання вимагають поетапного повернення", - йдеться у повідомленні.

22 квітня федеральний суд у Вашингтоні ухвалив рішення, що зобов’язує адміністрацію Дональда Трампа відновити роботу Голосу Америки та кількох дочірніх новинних агентств.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що суд зобов’язав адміністрацію Трампа відновити діяльність "Голосу Америки".

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Що передувало?

У лютому повідомлялося, що американський мільярдер та спеціальний держслужбовець адміністрації президента США Ілон Маск хоче закриття державних ЗМІ США "Радіо Свобода" та "Голосу Америки".

Нагадаємо, вранці суботи, 15 березня, штатні працівники "Голосу Америки" в США отримали електронного листа від відділу кадрів з повідомленням про те, що їх відправлено в оплачувану адміністративну відпустку.

Раніше повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає скорочення 7 федеральних агентств. Це відбувається у межах "скорочення федеральної бюрократії".

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