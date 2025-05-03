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"Голос Америки" з наступного тижня може повернути журналістів до роботи, - Politico

працівників Голосу Америки відправили у адміністративну відпустку

Журналісти "Голосу Америки" вже з наступного тижня можуть розпочати "поетапне повернення" до роботи та відновити програмну діяльність.

Про це повідомляє Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.ua.

Видання має у своєму розпорядженні електронні листи Міністерства юстиції, надіслані співробітникам 2 травня, що підтверджують цю інформацію.

Як повідомив на сторінці у Facebook ексжурналіст української служби "Голос Америки" Остап Яриш, працівникам "Голосу Америки", які перебували у вимушеній відпустці, відновили доступ до внутрішніх мереж. На пошту їм надіслали лист від керівників агенції USAGM, яка опікується "Голосом Америки".

"Найближчими днями ви отримаєте вказівки про наступні кроки щодо модернізації агенції та виконання місії … Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з усіма вами", - йшлося у повідомленні.

В іншому листі представники керівництва написали, що USAGM планує відновити роботу "Голосу Америки" вже наступного тижня.

Помічник прокурора США підтвердила Politico повернення до роботи журналістів. В електронному листі також підтверджується, що всім працівникам Голосу Америки відновили доступ до системи.

"Тепер USAGM очікує, що співробітники почнуть повертатися в офіс наступного тижня, оскільки питання безпеки, приміщення та обладнання вимагають поетапного повернення", - йдеться у повідомленні.

22 квітня федеральний суд у Вашингтоні ухвалив рішення, що зобов’язує адміністрацію Дональда Трампа відновити роботу Голосу Америки та кількох дочірніх новинних агентств.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що суд зобов’язав адміністрацію Трампа відновити діяльність "Голосу Америки".

Читайте також: Журналісти "Голосу Америки" подали позов проти адміністрації Трампа

Що передувало?

У лютому повідомлялося, що американський мільярдер та спеціальний держслужбовець адміністрації президента США Ілон Маск хоче закриття державних ЗМІ США "Радіо Свобода" та "Голосу Америки".

Нагадаємо, вранці суботи, 15 березня, штатні працівники "Голосу Америки" в США отримали електронного листа від відділу кадрів з повідомленням про те, що їх відправлено в оплачувану адміністративну відпустку.

Раніше повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає скорочення 7 федеральних агентств. Це відбувається у межах "скорочення федеральної бюрократії".

Читайте також: Суд у США тимчасово зупинив процес закриття "Голосу Америки"

Автор: 

журналістика (1766) ЗМІ (1361) США (23024)


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Топ коментарі
+3
Наочний приклад справжньої демократії і справжніх,неупереджених
судів.А не кишенькових.
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03.05.2025 20:52
+3
Закінчилася ще одна грандіозна рехворма рижого? І скільки ще таких реформ накриються мідним тазом?
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03.05.2025 21:05
+3
ну що ж тут попробиш, як він тільки нею займатися і вміє.
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03.05.2025 21:08
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ну поки рішення федеральних судів адекватні і вони виконуються,
то є надія...
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03.05.2025 20:52 Відповісти
є дуже просте і дійове рішення для тих , кому не цікаво - не слухайте і читайте.
і за "всіх" і "нікому" от тільки не треба...
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03.05.2025 21:03 Відповісти
Закінчилася ще одна грандіозна рехворма рижого? І скільки ще таких реформ накриються мідним тазом?
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03.05.2025 21:05 Відповісти
Головне що у твоєї 25-ть років стабіліздеца, що вже і нафта з газом не допоможуть.
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03.05.2025 21:28 Відповісти
Я думаю у Трампа вже зʼявилися радники з боку адекватних республіканців - він починає як отой Віцин в операції "И" в лапах Віцина та Моргунова. Процес зворотній тому котрий був на першому терміні. Стаття у WP "Inside Waltz's ouster: Before Signalgate, talks with Israel angered Trump"- тому підтвердження , якщо не зациклюватися на новинному заголовку а прочитати усі інсайдерскі типу бла-бла
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03.05.2025 21:28 Відповісти
йти до перевиборів 2026 року з рейтингом 39 - ну навіть Рудому це можна вбити в голову , як "повна срака". Він же став вже не Рудим а майже Платиновим , якщо ще трішки його парикмахер змінить рожевий відтінок ))
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03.05.2025 21:33 Відповісти
дуже хотілося б розділити ваш оптімізм, але вибачте - не можу.
людина яка сама, на своїй сторінці, запощює свій портрет в прикидах Папи Римського?
потребує інтенсивної терапії, а враховуючи вік - це неможливо.
шо вже виросло...
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03.05.2025 21:36 Відповісти
Наочний приклад справжньої демократії і справжніх,неупереджених
судів.А не кишенькових.
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03.05.2025 20:52 Відповісти
Трампу слід не дурнею займатися, а проводити свої рішення через конгрес. Тоді ніякий суддя не зможе їх заблокувати.
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03.05.2025 21:04 Відповісти
ну що ж тут попробиш, як він тільки нею займатися і вміє.
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03.05.2025 21:08 Відповісти
зможе.
в Україні на це є Констітуціонний Суд (ну так теоретично),
а в Штатах Supreme Court.
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03.05.2025 21:12 Відповісти
"проводити свої рішення через конгрес"
если решение противоречит законодательству, то конгресс не поможет
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03.05.2025 21:46 Відповісти
На яких хвилях вони ведуть мовлення? От кацапи з придністров'я на середніх хвилях гадять ледь не цілодобово, а Голос Америки тільки сайт?
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03.05.2025 21:36 Відповісти
Мне тоже интересно. Где можно это радио послушать?
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03.05.2025 21:46 Відповісти
 
 