Администрация Трампа разослала уведомления об увольнении более 600 сотрудникам "Голоса Америки", - NYT
В пятницу, 20 июня, администрация президента США Дональда Трампа направила уведомление об увольнении более 600 сотрудникам "Голоса Америки".
Об этом пишет издание The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
Учитывая это сокращение, штат "Голоса Америки" уменьшится до менее чем 200 человек, то есть примерно одной седьмой от численности по состоянию на начало 2025 года.
До 1 сентября журналисты и технический персонал будут находиться в оплачиваемом отпуске, а дальше они будут уволены.
Издание отмечает, что на прошлой неделе администрация Трампа временно вернула к работе часть сотрудников перскоязычной службы в связи с обострением конфликта между Израилем и Ираном. Однако по меньшей мере двое из них 20 июня также получили уведомление об увольнении.
Сейчас "Голос Америки" вещает только на четырех языках, а радиовещание сохранилось только в Афганистане. В феврале 2025 года до сокращения в агентстве работали около 1300 журналистов, которые транслировались на 49 языках на аудиторию более 360 миллионов человек по всему миру.
Что предшествовало?
В феврале сообщалось, что американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".
Напомним, утром субботы, 15 марта,штатные сотрудники "Голоса Америки" в США получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.
Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках "сокращения федеральной бюрократии".
Типу мальтієць Серхіо Горський котрий потрапив до США з батьками росіянами у 9 років став ГОРОМ - мальтійцем, а насправді Сергій Горячев - у них усіх один айтіпароль що в США що в РАШЦІ
ЦЕ ШОК- ЛЮБІМЧІК КОМАНДИ ТРАМПА рашиствький шпигун ось лиш переклад малого куска з розслідування журналістів у США
Саме він рулить кадрами від Тулсі з Гексетом до усього іншого рашкою названого контингенту влади у Білому Домі
«Сьогодні й кожен день з цього моменту ми будемо з вами, з Америки, щоб говорити про війну. Новини можуть бути хорошими чи поганими для нас, але ми завжди будемо казати вам правду»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-19 [19]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82 Франклін Делано Рузвельт,
1 лютого 1942 року.
.
Він зруйнував післявоєнний порядок, у якому США вважалися безумовним гарантом безпеки союзників та лідером НАТО. Він пообіцяв відібрати в Данії Гренландію, а частину України вимагає віддати путіну.
Трамп порушив або оголосив нікчемними таку кількість міжнародних зобов'язань США, що поставив під сумнів репутацію Америки як надійного партнера, якому можна довіряти.
За цим неминуче слідує зниження ролі США і у світовій торгівлі, і в економіці, і в політиці.
Голоса за тыщи миль.
Зря Америку не глушим,
Зря не давим ИзрАиль.
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят..."
Ну просто таке, приклад для сміху. Всім відомо, що Кремль по всьому світові втручається у вибори. В Штатах був величезний скандал, во Франції путін фінансував Лепеншу, а хакери взламували пошту Макрона і оприлюднювали її в "день тиші", за день до виборів, коли Макрон навіть не міг щось спростувати. Фашня в Німеччині - це просто кремлівські дівчата за викликом. В Чорногорії агентура готувала переворот. В Африці (!) - на кожному кроці. СКРІЗЬ!
А тепер, увага, питання. Хто чув хоч одну згадку про втручання Кремля у вибори 2019 в Україні? 😊
Я навіть паузу візьму, щоб ви пригадали 😃
Жодної згадки! "Не було ніякого втручання" - не цікава була путіну Україна, де він НА П'ЯТЬ РОКІВ безнадійно застряг з огризком ОРДЛО і Кримом без води і електрики. Правда? 😁 Чи може путін потужно підтримував клоунів з ОПЗЖ - головну лякалку для недолугих діточок? 🤦🏻♂️
Да блін, в Україні Кремль використовуючи весь свій гігантськи бюджет і величезний штат агентури, всі скуплені недорогенькі ЗМІ, всіх продажних коломойських - БЕЗПОСЕРЕДНЬО вів СВОЮ ВЛАСНУ кремлівську передвиборчу кампанію.
Просував свого фсбшного кандидата Зеленського і сформовану за списками на Лубянці партію Слуга Народа. Навіть цілий серіал зняв за сценарієм московських сценаристів.
І переміг. І після цього шість років ДИБІЛИ ведуть спори "Хто краще - Зеленський чи Порошенко?" Країна неляканих невиліковних ідіотів.
___
PS. Для тих, хто впритул не хоче вірити своїм очам. The Sunday Times нещодавно публікували матеріал про те, що в передвиборчий штаб Зеленського був введений агент ФСБ Кулініч. Що Кулініч був в штабі Зе впливовою фігурою і на свої гроші (звісно, з бюджету ФСБ) фінансував американські лоббістські компанії для розкрутки Зеленського.
Блін! Якщо штатний агент ФСБ на гроші ФСБ просуває Зеленського, ТО ХТО ТАКИЙ ЗЕЛЕНСЬКИЙ?
Хм, нєпанятна 🤔
