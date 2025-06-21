РУС
Новости Отмена финансирования Радио Свобода и Голос Америки
Администрация Трампа разослала уведомления об увольнении более 600 сотрудникам "Голоса Америки", - NYT

сотни сотрудников Голоса Америки получили уведомления об увольнении

В пятницу, 20 июня, администрация президента США Дональда Трампа направила уведомление об увольнении более 600 сотрудникам "Голоса Америки".

Об этом пишет издание The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Учитывая это сокращение, штат "Голоса Америки" уменьшится до менее чем 200 человек, то есть примерно одной седьмой от численности по состоянию на начало 2025 года.

До 1 сентября журналисты и технический персонал будут находиться в оплачиваемом отпуске, а дальше они будут уволены.

Издание отмечает, что на прошлой неделе администрация Трампа временно вернула к работе часть сотрудников перскоязычной службы в связи с обострением конфликта между Израилем и Ираном. Однако по меньшей мере двое из них 20 июня также получили уведомление об увольнении.

Сейчас "Голос Америки" вещает только на четырех языках, а радиовещание сохранилось только в Афганистане. В феврале 2025 года до сокращения в агентстве работали около 1300 журналистов, которые транслировались на 49 языках на аудиторию более 360 миллионов человек по всему миру.

Читайте также: Суд обязал администрацию Трампа возобновить деятельность "Голоса Америки"

Что предшествовало?

В феврале сообщалось, что американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".

Напомним, утром субботы, 15 марта,штатные сотрудники "Голоса Америки" в США получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.

Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках "сокращения федеральной бюрократии".

Читайте также: Суд в США заблокировал постановление о возвращении сотрудников "Голоса Америки" на работу, - Reuters

Трамп напав на всіх одразу і на всіх фронтах. Він зруйнував вільну торгівлю та запровадив проти товарів з Канади, Євросоюзу, Японії та навіть далекої Австралії імпортні мита.

Він зруйнував післявоєнний порядок, у якому США вважалися безумовним гарантом безпеки союзників та лідером НАТО. Він пообіцяв відібрати в Данії Гренландію, а частину України вимагає віддати путіну.

Трамп порушив або оголосив нікчемними таку кількість міжнародних зобов'язань США, що поставив під сумнів репутацію Америки як надійного партнера, якому можна довіряти.

За цим неминуче слідує зниження ролі США і у світовій торгівлі, і в економіці, і в політиці.
+13
Чітко виконують завдання *******
+13
Адмінистрацією Трампа рулить їхній Єрмак - Сержіо Гор ( або справжнє ім"я Серігй Горянов)
Адмінистрацією Трампа рулить їхній Єрмак - Сержіо Гор ( або справжнє ім"я Серігй Горянов)
https://www.youtube.com/watch?v=O3_LEa6WcFk&t=1183s

Типу мальтієць Серхіо Горський котрий потрапив до США з батьками росіянами у 9 років став ГОРОМ - мальтійцем, а насправді Сергій Горячев - у них усіх один айтіпароль що в США що в РАШЦІ



ЦЕ ШОК- ЛЮБІМЧІК КОМАНДИ ТРАМПА рашиствький шпигун ось лиш переклад малого куска з розслідування журналістів у США

Саме він рулить кадрами від Тулсі з Гексетом до усього іншого рашкою названого контингенту влади у Білому Домі
Доречі , розкрутив цю викривальницьку МСТЮ саме Маск , з котрим Гор (Грячев , дружбан синків Трампа ) побилися в стінах Білого Дому ...
там у них є ще один агент,радник Трампа з російських питань ,давній агент КГБ-ФСБ Дмітрій Саймс...
Гороховский !!!!!
Перейменують трампоністи на RT
Voice of America, скор. VOA) - американська телерадіоорганізація зі штаб-квартирою у Вашингтоні (США), що веде мовлення 47 мовами, її щотижнева аудиторія складає 278 мільйонів людей.

«Сьогодні й кожен день з цього моменту ми будемо з вами, з Америки, щоб говорити про війну. Новини можуть бути хорошими чи поганими для нас, але ми завжди будемо казати вам правду»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-19 [19]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82 Франклін Делано Рузвельт,

1 лютого 1942 року.

.
Чітко виконують завдання *******
І статую свободи поверніть назад до Франції)
Спочатку вони Свободу поставлять раком і згвалтують.
Make America shit again
По сути-то верное решение, никому не нужно ещё одно СМИ с околонулевыми рейтингами, выдающее вникуда (каждый сам решает, где получать информацию, какую правду выбрать- она сейчас любая доступна везде). Как символ выигранной много лет назад холодной войны, но какой в этом смысл, если реальное влияние сейчас стремится к 0?
То ли дело рупоры демократии и свободы слова- Раша тудей и Спутник, да?
Так они же везде заблокированы, ровно как и радио свобода в России. Какой смысл? Вся основная аудитория, на которую нужно влиять, сейчас тусуется в телеграме и фейсбуке.
Сергей Лисицин , ruski , pachemu tvaia zhpa greitsa v kliatoi Eirope ? A nu marsh abratno na balotah !
Трамп напав на всіх одразу і на всіх фронтах. Він зруйнував вільну торгівлю та запровадив проти товарів з Канади, Євросоюзу, Японії та навіть далекої Австралії імпортні мита.

Він зруйнував післявоєнний порядок, у якому США вважалися безумовним гарантом безпеки союзників та лідером НАТО. Він пообіцяв відібрати в Данії Гренландію, а частину України вимагає віддати путіну.

Трамп порушив або оголосив нікчемними таку кількість міжнародних зобов'язань США, що поставив під сумнів репутацію Америки як надійного партнера, якому можна довіряти.

За цим неминуче слідує зниження ролі США і у світовій торгівлі, і в економіці, і в політиці.
А тепер "відрізає язика" "Голосу Америки" - щоб не було кому його критикувавть за той "кордебалет", який він вчинив...
Виконує завдання фсб.Акуратно,потихеньку,щоб американці не збунтувались,нищить США.От так розжирілі американці зробили себе разом!
жаль, колись ще будучи дитиною у ранні 90ті, коли не було ютуба і тисяч тревел влогів - я дивися у те вікно з відкритим ротом і відкривав для себе далеку Америку, і те що можна жити інакше. Що права людини і боротьба с корупцією - це норма, а не якийсь прикол від інопланетян.
Все йде по плану, згідно графіка... правда, чиєму?
Схоже на краснова
Поци at work.
"Больно бьют по нашим душам
Голоса за тыщи миль.
Зря Америку не глушим,
Зря не давим ИзрАиль.
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят..."
Агентура ху....лостану в дії. А треба замість цього звільнити одну хвору людину.
Буде там теперь свій Єдиний Телемарафон - FoxNews
Отличная работа,вся эта служба была инфильтрована путинской агентурой.
Наше суспільство, це дівчинка в рожевій сукні з кулькою і з широко розпахнутими невинними очами. Яка тупо не врубається, що буде з нею робити дядько, який кличе її за гаражи.

Ну просто таке, приклад для сміху. Всім відомо, що Кремль по всьому світові втручається у вибори. В Штатах був величезний скандал, во Франції путін фінансував Лепеншу, а хакери взламували пошту Макрона і оприлюднювали її в "день тиші", за день до виборів, коли Макрон навіть не міг щось спростувати. Фашня в Німеччині - це просто кремлівські дівчата за викликом. В Чорногорії агентура готувала переворот. В Африці (!) - на кожному кроці. СКРІЗЬ!

А тепер, увага, питання. Хто чув хоч одну згадку про втручання Кремля у вибори 2019 в Україні? 😊

Я навіть паузу візьму, щоб ви пригадали 😃

Жодної згадки! "Не було ніякого втручання" - не цікава була путіну Україна, де він НА П'ЯТЬ РОКІВ безнадійно застряг з огризком ОРДЛО і Кримом без води і електрики. Правда? 😁 Чи може путін потужно підтримував клоунів з ОПЗЖ - головну лякалку для недолугих діточок? 🤦🏻‍♂️

Да блін, в Україні Кремль використовуючи весь свій гігантськи бюджет і величезний штат агентури, всі скуплені недорогенькі ЗМІ, всіх продажних коломойських - БЕЗПОСЕРЕДНЬО вів СВОЮ ВЛАСНУ кремлівську передвиборчу кампанію.

Просував свого фсбшного кандидата Зеленського і сформовану за списками на Лубянці партію Слуга Народа. Навіть цілий серіал зняв за сценарієм московських сценаристів.

І переміг. І після цього шість років ДИБІЛИ ведуть спори "Хто краще - Зеленський чи Порошенко?" Країна неляканих невиліковних ідіотів.

___

PS. Для тих, хто впритул не хоче вірити своїм очам. The Sunday Times нещодавно публікували матеріал про те, що в передвиборчий штаб Зеленського був введений агент ФСБ Кулініч. Що Кулініч був в штабі Зе впливовою фігурою і на свої гроші (звісно, з бюджету ФСБ) фінансував американські лоббістські компанії для розкрутки Зеленського.

Блін! Якщо штатний агент ФСБ на гроші ФСБ просуває Зеленського, ТО ХТО ТАКИЙ ЗЕЛЕНСЬКИЙ?

Хм, нєпанятна 🤔
дебіл рудопикий собі яму риє - те радіо переформатується на інше фінансування - ще й мучениками стануть, в сша таких поважають... а в імбецила трампа трісне гузно яких "доброзичливців" він собі понаживав що його там без електричного сільця просмажать - верещатиме як істеричка і пуйло його не врятує
Поки що по методичці краснова
У СРСР про це і мріяти не могли. Тоді Голос Америки глушили, а зараз рудий клоун тупо все сам позакривав.
Саме так. Це сюрр якийсь.
трампону потрібна
параща тудей
Будет как с Украиной! Украине досталась устойчивый государственный механизм! Пока "наследники" просто некритические запчасти из этого механизма растаскивали он работал, но когда деятельные идиоты начали его улучшать и более того, проводить эксперименты, что будет если песка в масляный картер насыпать... Теперь имеем результат! США могут быстро скатиться до уровня своей "фантастики" " Восстание штатов". Все любят аллегорию " обезьяна с гранатой", а почему никто не задумывался, что будет, когда дебила поставят управлять паровой машиной?
Журнашлюх на зарплатні у Пуйла звільнили, чи їх якраз залишили?
Хмараіон коли уже розженуть с конфіскацією усього що вони намародерили на крові
Надо писать не "администрация США", а "администрация x#йлорашки".
***** витрачає мільярди доларів і зі штанів вистрибує на просування пропагандистських параша тудей та іншого лайна. А цей довбограй сам себе позбавляє рупору🤦‍♂️ Мабуть, навіть і нацистська тварюка Геббельс зараз би заплакала і в сльозах кричала би: «Що ж ти робиш, Гандональд?!!»
