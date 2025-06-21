Администрация Трампа разослала уведомления об увольнении более 600 сотрудникам "Голоса Америки", - NYT

В пятницу, 20 июня, администрация президента США Дональда Трампа направила уведомление об увольнении более 600 сотрудникам "Голоса Америки".

Об этом пишет издание The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Учитывая это сокращение, штат "Голоса Америки" уменьшится до менее чем 200 человек, то есть примерно одной седьмой от численности по состоянию на начало 2025 года.

До 1 сентября журналисты и технический персонал будут находиться в оплачиваемом отпуске, а дальше они будут уволены.

Издание отмечает, что на прошлой неделе администрация Трампа временно вернула к работе часть сотрудников перскоязычной службы в связи с обострением конфликта между Израилем и Ираном. Однако по меньшей мере двое из них 20 июня также получили уведомление об увольнении.

Сейчас "Голос Америки" вещает только на четырех языках, а радиовещание сохранилось только в Афганистане. В феврале 2025 года до сокращения в агентстве работали около 1300 журналистов, которые транслировались на 49 языках на аудиторию более 360 миллионов человек по всему миру.

Что предшествовало?

В феврале сообщалось, что американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".

Напомним, утром субботы, 15 марта,штатные сотрудники "Голоса Америки" в США получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.

Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках "сокращения федеральной бюрократии".

