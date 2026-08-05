"Голос Америки" возобновит вещание на украинском языке

Руководство "Голоса Америки" приняло решение возобновить вещание на украинском языке и вернуть часть сотрудников украинской редакции к работе.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил руководитель украинской службы "Голоса Америки" Руслан Петричка, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Голос Америки" на украинском языке вернется в эфир

Он подчеркнул, что это очень важное решение, особенно сейчас, когда Россия ежедневно цинично обстреливает Киев и другие украинские города, убивает мирных жителей и продолжает масштабные кампании пропаганды и дезинформации против Украины.

"Возобновление работы украинской службы подтверждает стратегическую важность украиноязычного вещания для выполнения миссии "Голоса Америки" и защиты интересов США. И это хорошо для Украины. Мои коллеги уже готовятся к возобновлению эфиров на следующей неделе. Надеюсь, что вскоре к работе вернутся еще больше сотрудников нашей службы. Сегодняшние изменения — действительно хорошие новости", — написал Петричка.

Также он добавил, что номинально остается руководителем украинской службы "Голоса Америки", однако до сих пор находится в административном отпуске, поэтому не может комментировать детали возобновления вещания.

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Что предшествовало

Напомним, что в марте 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках "сокращения федеральной бюрократии".

Среди них оказалось и Агентство США по глобальным СМИ, которое управляет такими изданиями, как "Радио Свобода" и "Голос Америки".

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