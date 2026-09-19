НАТО готово к возможной эскалации со стороны России, - адмирал Драгоне

НАТО готово отреагировать на возможную эскалацию со стороны России на восточном фланге Европы.

Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне во время очередной встречи 32 высших генералов Альянса в Копенгагене, пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

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НАТО готово

"Альянс готов, структура готова, солдаты, оружие — все готово", — сказал Драгоне.

Он добавил, что НАТО продолжает наращивать силы "как по численности, так и по уровню оснащения".

Драгоне заявил, что во время встречи генералы Альянса не обсуждали последние предупреждения союзников, но подчеркнул, что у НАТО есть готовые военные планы объемом "4000 страниц" для защиты восточного фланга — от сценариев, предусматривающих "минимальный кризис или вмешательство на нашей территории".

Отмечается, что в 2023 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, страны НАТО согласовали три оперативных плана региональной обороны.

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"Союзники готовы на случай эскалации. В случае нападения мы знаем, как действовать. Безответственное поведение России в течение последних недель и месяцев продолжает испытывать решимость союзников и направлено на то, чтобы подорвать доверие и ослабить наше единство", - подчеркнул Драгоне.

Он также добавил: "Хочу заметить - эти попытки не разделяют нас. Наоборот - они совершенствуют наши инструменты, делают нас гораздо более сплоченными и решительными".

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Угроза со стороны РФ

Стоит отметить, что эти заявления прозвучали на фоне роста числа предупреждений от европейских лидеров о возможной эскалации со стороны России. В четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Москва может направить беспилотники или ракеты на страну НАТО в течение "ближайших нескольких месяцев" в рамках инсценированной провокации, чтобы проверить Альянс на прочность. Впоследствии о таком риске также заявили Франция и Нидерланды.

Кроме того, в последние недели в Европе участились случаи нарушения воздушного пространства и попыток диверсий, поскольку напряженность в отношениях с Россией продолжает расти из-за ее полномасштабной войны в Украине. В августе в отчетах разведки США содержалось предупреждение о том, что Москва планирует ограниченное нападение на страну НАТО в ближайшие годы.

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