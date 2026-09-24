Страны Балтии просят у ЕС дополнительные средства на борьбу с дронами
Индустрия дронов
Литва, Латвия и Эстония обратились к Европейской комиссии с просьбой о дополнительном финансировании для укрепления возможностей по борьбе с беспилотниками.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра обороны Литвы Робертаса Каунаса для Reuters.
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По словам Каунаса, Литва, Латвия и Эстония хотят усилить собственные возможности по противодействию беспилотникам. Также страны рассматривают возможность совместных закупок необходимого оборудования.
Обращение к Еврокомиссии связано с обеспокоенностью по поводу дронов, которые во время войны России против Украины попадают в воздушное пространство Балтийского региона.
По данным Reuters, Украина в последнее время активизировала использование дальнобойных беспилотников для атак по целям в России. Отдельные дроны во время таких атак заходили в воздушное пространство стран Балтии.
Точную сумму запрашиваемого финансирования Каунас не назвал. В то же время финское издание Iltalehti сообщило, что речь может идти о 500 млн евро. Литовский министр эту цифру не подтвердил.
Прибалтийские страны планируют совместные закупки
Литва, Латвия и Эстония рассматривают возможность совместной закупки техники для борьбы с беспилотниками. При этом планируется отдавать предпочтение продукции европейской оборонной промышленности.
"Мы рассматриваем возможность совместной закупки этой техники, отдавая предпочтение европейской оборонной промышленности", — сказал Каунас.
По его словам, такой подход должен укрепить устойчивость трех стран и одновременно способствовать развитию оборонной промышленности Европы.
В последнее время в странах восточного фланга НАТО также говорят о возможных сценариях эскалации со стороны России.
Ранее в НАТО заявляли о готовности реагировать на любые провокации и атаки России. Генерал Альянса подчеркнул, что организация готова противодействовать потенциальной эскалации на восточном фланге Европы.
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