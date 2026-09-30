Росія погрожує НАТО ядерною зброєю у разі "ізоляції" Калінінграда: Альянс відреагував на закиди
Росія надіслала НАТО письмове попередження про готовність застосувати ядерну зброю, якщо Альянс спробує ізолювати Калінінградську область від території РФ. У Північноатлантичному альянсі відповіли, що не загрожують Москві, а лист розцінюють як спробу залякування.
Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дипломатичну ноту, надіслану Альянсу, передає Цензор.НЕТ.
Про що йдеться в документі
У листі Москва звинуватила НАТО у "небезпечному та безрозсудному курсі", який "створює високі ризики виникнення прямого збройного конфлікту". За її змістом, це, зокрема, передбачає можливість "російських ударів по центрах ухвалення рішень у державах-членах Альянсу".
"Росія буде готова застосувати весь арсенал сил і засобів, які є в її розпорядженні, включно з ядерною зброєю, для захисту своєї території, якщо країни НАТО здійснять будь-яку спробу ізолювати Калінінградську область від решти країни", — йдеться в дипломатичній ноті.
Крім приватного попередження, посольства Росії щонайменше у трьох європейських країнах протягом останніх трьох днів оприлюднили заяви, в яких звинуватили НАТО в ескалації напруженості через військові навчання та розробку сценаріїв, пов'язаних із Калінінградом.
Реакція НАТО
У письмовій відповіді, з якою ознайомилося Reuters, НАТО заявило, що є оборонним альянсом, покликаним протидіяти загрозам для своїх членів з усіх напрямків.
"Жодні навчання чи діяльність НАТО не становлять загрози для території Російської Федерації", — йдеться у відповіді.
В Альянсі закликали РФ припинити неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну, утриматися від дедалі більш безрозсудної поведінки щодо союзників і припинити безвідповідальну ядерну риторику.
Дипломат НАТО у коментарі медіа заявив: "Я б сказав, що російський лист — це лише чергова спроба Росії залякати європейців, а відповідь НАТО є твердо націленою та відповідальною. [Вона] підтверджує, що нас не відмовити від підтримки України".
Високопоставлений європейський чиновник у сфері оборони заявив: "Вперше з часів холодної війни Росія так погрожує нам. Тож це серйозно".
ДОВІДКА
- Калінінградська область – найзахідніший регіон Росії, відокремлений від її основної території та розташований на узбережжі Балтійського моря між Польщею і Литвою. Область має важливе стратегічне значення для Росії завдяки розташуванню, військовій інфраструктурі та виходу до Балтійського моря.
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