Путін: У країнах Балтії "порушують права російськомовних", але РФ "не готується" до війни з Європою

Російський диктатор Путін заявив, що у країнах Балтії — Латвії, Литві та Естонії — начебто "порушують права російськомовних".

Про це він сказав на пресконференції росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Про країни Балтії

За його словами, Росія знає, що в країнах Балтії "порушуються права російськомовних", але реагує на це "у гуманітарній сфері".

"Але ми вже знаємо, як реагувати, і ми виробили певний підхід до цього. Ми реагуємо у гуманітарній сфері, у сфері міжнародного права", — сказав лідер Кремля.

Він також звинуватив країни Балтії у концепції "негромадянства".

Негромадянство — це статус жителів у цих країнах, які прибули до Латвії після окупації країни СРСР у 1940 році. Вони не мають виборчого права та не можуть працювати на державній службі. Подібний статус мають також окремі жителі Естонії.



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Про війну в Європі

Очільник РФ також заявив, що для російської атаки на країни Європи "немає підстав", а заяви про це представників Естонії назвав "провокацією": "Росія не готується до бойових дій із Європою".

Крім того, Путін звинуватив європейські країни у "нагнітанні ситуації" через їхнє "бажанням продовжити підтримку України".

Раніше голова МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія становить небезпеку не тільки для України, але й для всієї Європи.

Зазначимо, що 25 вересня російське державне інформагентство оприлюднило колонку під заголовком "На Росію чекає ще одна СВО. Вона буде дуже короткою". Цього разу — в Литві. Однак відповідний текст було швидко видалено.

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