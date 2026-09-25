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Путін: У країнах Балтії "порушують права російськомовних", але РФ "не готується" до війни з Європою

путін

Російський диктатор Путін заявив, що у країнах Балтії — Латвії, Литві та Естонії — начебто "порушують права російськомовних".

Про це він сказав на пресконференції росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Про країни Балтії

За його словами, Росія знає, що в країнах Балтії "порушуються права російськомовних", але реагує на це "у гуманітарній сфері".

"Але ми вже знаємо, як реагувати, і ми виробили певний підхід до цього. Ми реагуємо у гуманітарній сфері, у сфері міжнародного права", — сказав лідер Кремля.

Він також звинуватив країни Балтії у концепції "негромадянства".

  • Негромадянство — це статус жителів у цих країнах, які прибули до Латвії після окупації країни СРСР у 1940 році. 

    Вони не мають виборчого права та не можуть працювати на державній службі. Подібний статус мають також окремі жителі Естонії.


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Про війну в Європі

Очільник РФ також заявив, що для російської атаки на країни Європи "немає підстав", а заяви про це представників Естонії назвав "провокацією": "Росія не готується до бойових дій із Європою".

Крім того, Путін звинуватив європейські країни у "нагнітанні ситуації" через їхнє "бажанням продовжити підтримку України". 

Раніше голова МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія становить небезпеку не тільки для України, але й для всієї Європи.

Зазначимо, що 25 вересня російське державне інформагентство оприлюднило колонку під заголовком "На Росію чекає ще одна СВО. Вона буде дуже короткою". Цього разу — в Литві. Однак відповідний текст було швидко видалено.

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Інші звинувачення Путіна

  • Диктатор РФ Путін неодноразово звинувачував Україну у "порушенні прав російськомовних". Такі заяви він робив як до початку повномасштабного вторгнення та під час війни на сході України, що триває з 2014 року, так і після 2022 року.
  • У 2024 році Путін стверджував, що в Україні "придушують усе, що пов’язане з російською мовою і культурою".

Автор: 

Європа (1968) Балтія (382) путін володимир (13675) росія (47938)
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Топ коментарі
+21
Забань бойцов Азова и РДК, там большинство русскоязычных, их за Украину много полегло.
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25.09.2026 22:36 Відповісти
+18
В нормальних країнах кацапня вивчила державну мову і не вважає це порушенням їхніх прав-бо знають що будуть сидіти в резерваціях або депортують. А там де їм дали ''поблажки'' вони хамлять і лізуть на голови.
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25.09.2026 22:37 Відповісти
+14
От лішенци...
Всюди їх обіжають !!
А чого расія не приманює обіжених цих до себе?
Їх калачем не заманиш на рашку - тпк хочуть жити з громадянством ЄС, з пармезаном і хамоном а не з Санкціями 😁😁😁
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25.09.2026 22:38 Відповісти

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