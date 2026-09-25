Путін: У країнах Балтії "порушують права російськомовних", але РФ "не готується" до війни з Європою
Російський диктатор Путін заявив, що у країнах Балтії — Латвії, Литві та Естонії — начебто "порушують права російськомовних".
Про це він сказав на пресконференції росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Про країни Балтії
За його словами, Росія знає, що в країнах Балтії "порушуються права російськомовних", але реагує на це "у гуманітарній сфері".
"Але ми вже знаємо, як реагувати, і ми виробили певний підхід до цього. Ми реагуємо у гуманітарній сфері, у сфері міжнародного права", — сказав лідер Кремля.
Він також звинуватив країни Балтії у концепції "негромадянства".
- Негромадянство — це статус жителів у цих країнах, які прибули до Латвії після окупації країни СРСР у 1940 році.
Вони не мають виборчого права та не можуть працювати на державній службі. Подібний статус мають також окремі жителі Естонії.
Про війну в Європі
Очільник РФ також заявив, що для російської атаки на країни Європи "немає підстав", а заяви про це представників Естонії назвав "провокацією": "Росія не готується до бойових дій із Європою".
Крім того, Путін звинуватив європейські країни у "нагнітанні ситуації" через їхнє "бажанням продовжити підтримку України".
Раніше голова МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія становить небезпеку не тільки для України, але й для всієї Європи.
Зазначимо, що 25 вересня російське державне інформагентство оприлюднило колонку під заголовком "На Росію чекає ще одна СВО. Вона буде дуже короткою". Цього разу — в Литві. Однак відповідний текст було швидко видалено.
Інші звинувачення Путіна
- Диктатор РФ Путін неодноразово звинувачував Україну у "порушенні прав російськомовних". Такі заяви він робив як до початку повномасштабного вторгнення та під час війни на сході України, що триває з 2014 року, так і після 2022 року.
- У 2024 році Путін стверджував, що в Україні "придушують усе, що пов’язане з російською мовою і культурою".
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Всюди їх обіжають !!
А чого расія не приманює обіжених цих до себе?
Їх калачем не заманиш на рашку - тпк хочуть жити з громадянством ЄС, з пармезаном і хамоном а не з Санкціями 😁😁😁