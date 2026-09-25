Путін заявив про готовність до відновлення переговорів з Україною в Стамбулі, але Київ "ескалює ситуацію"

Російський диктатор Путін заявив, що РФ нібито була готова відновити переговори з Україною після виборів у Держдуму, але звинуватив Київ у спробах завдати масованого удару по Москві та націлити атаки на виборчі дільниці. Він пригрозив "новими відповідями по інфраструктурі".

Його заяви цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Про переговори з Україною

За словами Путіна, українська сторона перервала переговори в Стамбулі, але за кілька тижнів до виборів заявила про готовність відновити переговори.

"Дійсно, ми сказали, що до виборів до Державної думи переговори навряд чи можливі, а після цього ми будемо готові відновити ці контакти. Але те, що сталося останнім часом, теж всім добре відомо. У ніч з 19 на 20, тобто в день голосування, була зроблена спроба масованого удару по Москві. Понад 1600 безпілотників увійшли практично в московську зону. Це перше. А друге: були завдані удари по виборчих дільницях", — стверджує він.

Диктатор заявив, що всі пропозиції щодо мирного врегулювання "на столі", але усі рішення ухвалюватимуться з урахуванням інтересів Росії.

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Погрози ударами у відповідь

Путін заявив, що відповідна реакція Росії на дії Києва, зокрема на "удари по мирній інфраструктурі", виявилася настільки суттєвою, що "Київ через це порушує питання про перемир'я", намагаючись припинити атаки безпілотниками "Герань".

За словами очільника Кремля, Україна має відчути "ударну відповідь РФ на атаки на інфраструктуру й зрозуміти, що провокації та нагнітання ситуації їй не допоможуть". Він також заявив, що в Києва немає можливості протидіяти дронам "Герань", а Росія відновила збитки після ударів по своїй території.

Про Європу

Путін заявив, що Росія не готується до війни з Європою, оскільки для цього немає мотивів і підстав. За його словами, агресивні кола в Європі нібито хочуть використати Україну як "гарматне м'ясо" для обмеження розвитку Росії. Диктатор також назвав провокацією заяву глави Міноборони Естонії про можливий конфлікт із РФ. Також він заявив, що в країнах Балтії — Литві, Латвії та Естонії — "порушують права російськомовних".

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