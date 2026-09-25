Путин заявил о готовности возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле, но Киев "эскалирует ситуацию"

Российский диктатор Путин заявил, что РФ якобы была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму, но обвинил Киев в попытках нанести массированный удар по Москве и нацелить атаки на избирательные участки. Он пригрозил "новыми ответными ударами по инфраструктуре".

Его заявления цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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О переговорах с Украиной

По словам Путина, украинская сторона прервала переговоры в Стамбуле, но за несколько недель до выборов заявила о готовности возобновить переговоры.

"Действительно, мы сказали, что до выборов в Государственную думу переговоры вряд ли возможны, а после этого мы будем готовы возобновить эти контакты. Но то, что произошло в последнее время, тоже всем хорошо известно. В ночь с 19 на 20, то есть в день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Более 1600 беспилотников проникли практически в московскую зону. Это во-первых. А во-вторых: были нанесены удары по избирательным участкам", — утверждает он.

Диктатор заявил, что все предложения по мирному урегулированию "на столе", но все решения будут приниматься с учетом интересов России.

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Угрозы ответными ударами

Путин заявил, что соответствующая реакция России на действия Киева, в частности на "удары по мирной инфраструктуре", оказалась настолько существенной, что "Киев из-за этого поднимает вопрос о перемирии", пытаясь прекратить атаки беспилотниками "Герань".

По словам главы Кремля, Украина должна ощутить "ударный ответ РФ на атаки на инфраструктуру и понять, что провокации и нагнетание ситуации ей не помогут". Он также заявил, что у Киева нет возможности противодействовать дронам "Герань", а Россия восстановила ущерб после ударов по своей территории.

О Европе

Путин заявил, что Россия не готовится к войне с Европой, поскольку для этого нет мотивов и оснований. По его словам, агрессивные круги в Европе якобы хотят использовать Украину в качестве "пушечного мяса" для сдерживания развития России. Диктатор также назвал провокацией заявление главы Минобороны Эстонии о возможном конфликте с РФ. Кроме того, он заявил, что в странах Балтии — Литве, Латвии и Эстонии — "нарушают права русскоязычных".

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