Путин: В странах Балтии "нарушают права русскоязычных", но РФ "не готовится" к войне с Европой

Российский диктатор Путин заявил, что в странах Балтии — Латвии, Литве и Эстонии — якобы "нарушают права русскоязычных".

Об этом он сказал на пресс-конференции для российских СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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О странах Балтии

По его словам, Россия знает, что в странах Балтии "нарушаются права русскоязычных", но реагирует на это "в гуманитарной сфере".

"Но мы уже знаем, как реагировать, и мы выработали определенный подход к этому. Мы реагируем в гуманитарной сфере, в сфере международного права", — сказал лидер Кремля.

Он также обвинил страны Балтии в концепции "негражданства".

Негражданство — это статус жителей этих стран, прибывших в Латвию после оккупации страны СССР в 1940 году. Они не имеют избирательного права и не могут работать на государственной службе. Подобный статус имеют также отдельные жители Эстонии.



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О войне в Европе

Глава РФ также заявил, что для российского нападения на страны Европы "нет оснований", а заявления об этом представителей Эстонии назвал "провокацией": "Россия не готовится к боевым действиям с Европой".

Кроме того, Путин обвинил европейские страны в "нагнетании ситуации" из-за их "желания продолжить поддержку Украины".

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия представляет опасность не только для Украины, но и для всей Европы.

Отметим, что 25 сентября российское государственное информагентство опубликовало колонку под заголовком "Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой". На этот раз — в Литве. Однако соответствующий текст был быстро удален.

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