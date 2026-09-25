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Путин: В странах Балтии "нарушают права русскоязычных", но РФ "не готовится" к войне с Европой

путін

Российский диктатор Путин заявил, что в странах Балтии — Латвии, Литве и Эстонии — якобы "нарушают права русскоязычных".

Об этом он сказал на пресс-конференции для российских СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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О странах Балтии

По его словам, Россия знает, что в странах Балтии "нарушаются права русскоязычных", но реагирует на это "в гуманитарной сфере".

"Но мы уже знаем, как реагировать, и мы выработали определенный подход к этому. Мы реагируем в гуманитарной сфере, в сфере международного права", — сказал лидер Кремля.

Он также обвинил страны Балтии в концепции "негражданства".

  • Негражданство — это статус жителей этих стран, прибывших в Латвию после оккупации страны СССР в 1940 году. 

    Они не имеют избирательного права и не могут работать на государственной службе. Подобный статус имеют также отдельные жители Эстонии.


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О войне в Европе

Глава РФ также заявил, что для российского нападения на страны Европы "нет оснований", а заявления об этом представителей Эстонии назвал "провокацией": "Россия не готовится к боевым действиям с Европой".

Кроме того, Путин обвинил европейские страны в "нагнетании ситуации" из-за их "желания продолжить поддержку Украины". 

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия представляет опасность не только для Украины, но и для всей Европы.

Отметим, что 25 сентября российское государственное информагентство опубликовало колонку под заголовком "Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой". На этот раз — в Литве. Однако соответствующий текст был быстро удален.

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Другие обвинения Путина

  • Диктатор РФ Путин неоднократно обвинял Украину в "нарушении прав русскоязычных". Такие заявления он делал как до начала полномасштабного вторжения и во время войны на востоке Украины, продолжающейся с 2014 года, так и после 2022 года.
  • В 2024 году Путин утверждал, что в Украине "подавляют все, что связано с русским языком и культурой".

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Европа (2464) Балтия (454) путин владимир (21947) россия (89705)
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Топ комментарии
+21
Забань бойцов Азова и РДК, там большинство русскоязычных, их за Украину много полегло.
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25.09.2026 22:36 Ответить
+18
В нормальних країнах кацапня вивчила державну мову і не вважає це порушенням їхніх прав-бо знають що будуть сидіти в резерваціях або депортують. А там де їм дали ''поблажки'' вони хамлять і лізуть на голови.
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25.09.2026 22:37 Ответить
+14
От лішенци...
Всюди їх обіжають !!
А чого расія не приманює обіжених цих до себе?
Їх калачем не заманиш на рашку - тпк хочуть жити з громадянством ЄС, з пармезаном і хамоном а не з Санкціями 😁😁😁
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25.09.2026 22:38 Ответить

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