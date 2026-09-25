Путин: В странах Балтии "нарушают права русскоязычных", но РФ "не готовится" к войне с Европой
Российский диктатор Путин заявил, что в странах Балтии — Латвии, Литве и Эстонии — якобы "нарушают права русскоязычных".
Об этом он сказал на пресс-конференции для российских СМИ, передает Цензор.НЕТ.
О странах Балтии
По его словам, Россия знает, что в странах Балтии "нарушаются права русскоязычных", но реагирует на это "в гуманитарной сфере".
"Но мы уже знаем, как реагировать, и мы выработали определенный подход к этому. Мы реагируем в гуманитарной сфере, в сфере международного права", — сказал лидер Кремля.
Он также обвинил страны Балтии в концепции "негражданства".
- Негражданство — это статус жителей этих стран, прибывших в Латвию после оккупации страны СССР в 1940 году.
Они не имеют избирательного права и не могут работать на государственной службе. Подобный статус имеют также отдельные жители Эстонии.
О войне в Европе
Глава РФ также заявил, что для российского нападения на страны Европы "нет оснований", а заявления об этом представителей Эстонии назвал "провокацией": "Россия не готовится к боевым действиям с Европой".
Кроме того, Путин обвинил европейские страны в "нагнетании ситуации" из-за их "желания продолжить поддержку Украины".
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия представляет опасность не только для Украины, но и для всей Европы.
Отметим, что 25 сентября российское государственное информагентство опубликовало колонку под заголовком "Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой". На этот раз — в Литве. Однако соответствующий текст был быстро удален.
Другие обвинения Путина
- Диктатор РФ Путин неоднократно обвинял Украину в "нарушении прав русскоязычных". Такие заявления он делал как до начала полномасштабного вторжения и во время войны на востоке Украины, продолжающейся с 2014 года, так и после 2022 года.
- В 2024 году Путин утверждал, что в Украине "подавляют все, что связано с русским языком и культурой".
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Всюди їх обіжають !!
А чого расія не приманює обіжених цих до себе?
Їх калачем не заманиш на рашку - тпк хочуть жити з громадянством ЄС, з пармезаном і хамоном а не з Санкціями 😁😁😁