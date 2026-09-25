Российские провокации и диверсии становятся "обычным делом" на восточном фланге НАТО, - Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил об усилении российской угрозы для восточного фланга НАТО. По его словам, Москва становится "все более безрассудной", и её необходимо остановить в Украине, чтобы не пришлось делать это в другом месте.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом Науседа заявил во время литовско-американского бизнес-форума в Майами. Проведение форума 24 сентября с участием президента Литвы также подтверждает посольство страны в США.
По словам Науседы, вторжения российских беспилотников, провокации и диверсии стали "обычным делом" на восточном фланге Североатлантического альянса.
"Россию нужно остановить в Украине, иначе придется останавливать ее где-то еще", — подчеркнул литовский президент.
Науседа также заявил, что присутствие американских военных в Литве направлено на сдерживание России, а не на подготовку к боевым действиям. Он положительно оценил решение Вашингтона направить в страну новую ротацию военнослужащих. О новой ротации американских сил литовские власти сообщили на этой неделе. Reuters
Отдельно президент рассказал о планах Литвы наращивать собственное оборонное производство. По его словам, оборонная промышленность страны должна развиваться в три-четыре раза быстрее, чем экономика в целом.
Литва также стремится интегрироваться в глобальные оборонные цепочки поставок и расширять совместное производство с украинскими компаниями, в частности в сфере беспилотников.
"Мы можем производить самостоятельно, производить для нужд Украины и считать это военной поддержкой Украины со стороны Литвы", — отметил Науседа.
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