Російські провокації та диверсії стають "звичайною справою" на східному фланзі НАТО, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про посилення російської загрози для східного флангу НАТО. За його словами, Москва стає "все більш безрозсудною", а її необхідно зупинити в Україні, щоб не довелося робити це в іншому місці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це Науседа заявив під час литовсько-американського бізнес-форуму в Маямі. Проведення форуму 24 вересня за участю президента Литви також підтверджує посольство країни у США.

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За словами Науседи, вторгнення російських безпілотників, провокації та диверсії стали "звичайною справою" на східному фланзі Північноатлантичного альянсу.

"Росію слід зупинити в Україні, бо інакше її доведеться зупиняти деінде", – наголосив литовський президент.

Науседа також заявив, що присутність американських військових у Литві спрямована на стримування Росії, а не на підготовку до бойових дій. Він позитивно оцінив рішення Вашингтона направити до країни нову ротацію військовослужбовців. Про нову ротацію американських сил литовська влада повідомила цього тижня. Reuters

Окремо президент розповів про плани Литви нарощувати власне оборонне виробництво. За його словами, оборонна промисловість країни має розвиватися у три-чотири рази швидше, ніж економіка загалом.

Литва також прагне інтегруватися у глобальні оборонні ланцюги постачання та розширювати спільне виробництво з українськими компаніями, зокрема у сфері безпілотників.

"Ми можемо виробляти самостійно, виробляти для потреб України і вважати це військовою підтримкою України з боку Литви", – зазначив Науседа.

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