В Естонії закликали повністю закрити кордон із Росією: прем’єр Міхал заявив про готовність перекрити КПП у разі загрози

Депутат парламенту Естонії Хелір-Валдор Сеедер запропонував повністю закрити всі пункти пропуску на кордоні з Росією, а вивільнені ресурси спрямувати на допомогу Латвії в охороні кордону з Білоруссю. Прем’єр Крістен Міхал відповів, що уряд готовий до подальшого закриття КПП, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це йшлося під час інформаційної години в естонському парламенті.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Представник партії Isamaa ("Вітчизна") Сеедер заявив, що через міграційну ситуацію в регіоні Естонія стикається з додатковим навантаженням та безпековими ризиками. За його словами, Нарва залишається одним із транзитних каналів між Росією та Європою.

"Чому уряд не закриває повністю контрольну лінію з Росією й не спрямовує додаткові ресурси до Латвії, де допомога дійсно необхідна?" – запитав депутат.

Міхал у відповідь наголосив, що робота прикордонних пунктів із Росією вже суттєво обмежена. Частина КПП закрита, на інших скорочено час роботи, однак подальші рішення уряд ухвалюватиме відповідно до оцінки загроз.

За словами прем’єра, Естонія виходить із принципу необхідності посилення зовнішніх кордонів Європейського Союзу, а не відновлення внутрішнього прикордонного контролю між державами ЄС.

"Ми відправили туди (до Латвії. – Ред.) поліцейські підрозділи та зменшили навантаження на кордоні, закривши пункти та скоротивши час їхньої роботи. Якщо буде потрібно, ми готові надати сусідам додаткові ресурси", – заявив Міхал.

Також читайте: Нідерланди планують створити лазерну зброю для знищення дронів

Він також зазначив, що на кордоні з РФ діє посилений митний контроль, покликаний перешкодити потраплянню до Росії товарів, які підпадають під санкції.

"В одному ми, напевно, всі згодні: на мою думку, нікому не варто їхати до Росії. Жодній розсудливій людині туди їхати не варто. Це також було нашою активною рекомендацією", – сказав глава естонського уряду.

Міхал запевнив, що в разі зміни безпекової ситуації Естонія здатна оперативно перекривати пункти пропуску. Як приклад він навів КПП у Лухамаа, який 7 вересня тимчасово закрили після інциденту з двома громадянами Ірану.

"Ми здатні швидко закрити ці пункти, і все це відбувається відповідно до політики безпеки Естонії та оцінки загроз", – підсумував прем’єр.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Росії та вручило йому дві ноти протесту. Вільнюс відреагував на диверсію проти оборонної компанії в Естонії та систематичні російські атаки на населення й цивільну інфраструктуру України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська гібридна війна може бути підготовкою до сценарію 1939 року, - Навроцький