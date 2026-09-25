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Новини Безпека Європи
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Нідерланди планують створити лазерну зброю для знищення дронів

зброя,лазер,лазерна

Міністерство оборони Нідерландів спільно з австралійською компанією Electro Optic Systems планує розробляти лазерну зброю для боротьби з безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Міністерства оборони країни.

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Нідерланди випробують лазер проти дронів

Сторони планують спільно розвивати технологію High Energy Laser до рівня військової оборонної системи.

Відповідну декларацію про наміри підписав державний секретар Міністерства оборони Нідерландів Дерк Босвейк.

Технологія High Energy Laser дозволяє перетворювати енергію на потужний лазерний промінь. Його планують застосовувати для знищення безпілотників.

"Лазерна зброя проти атак дронів. Звучить футуристично, але, можливо, саме така технологія допоможе зробити повітряний простір Нідерландів безпечнішим. Міністерство оборони Нідерландів та австралійська компанія EOS планують спільно розвивати лазерні технології до рівня військової оборонної системи", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві оборони Нідерландів зазначають, що лазерна зброя може бути ефективнішою та економнішою за традиційні засоби протиповітряної оборони, зокрема ракети. Її використання не потребує постійного поповнення боєприпасів.

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EOS планує виробляти системи у Нідерландах

Нідерланди та EOS також планують вивчити можливість створення у країні виробничого майданчика з європейським ланцюгом постачання під нідерландським керівництвом.

Австралійська компанія має намір здійснювати розробку та виробництво системи саме в Нідерландах. У такий спосіб країна може стати європейським центром діяльності EOS.

У разі успішного подальшого розвитку технології Нідерланди планують придбати певну кількість лазерних систем.

  • Раніше повідомлялося, що в Україні активно розвиваються та вже застосовуються проєкти створення вітчизняної лазерної зброї. Розробки державних і приватних компаній нині ефективно знищують ворожі FPV-дрони та випробовуються проти ударних БпЛА типу "Шахед".

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Нідерланди (1514) зброя (7297) лазерна зброя (36) дрони (8994)
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Топ коментарі
+9
Лазерна зброя - зброя ясної погоди, для Австралії і Близького Сходу підійде.
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25.09.2026 01:49 Відповісти
+4
І кого вона захистила на Близькому Сході? Іранці простими шахедами розгромили і бази США, і цілі союзників...
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25.09.2026 05:09 Відповісти
+3
От-от... Тільки хотів про це сказать... В країні туманів та високої вологості та "лазерна зброя" буде, "як слону - парасолька"...
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25.09.2026 03:27 Відповісти

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