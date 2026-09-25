Нидерланды планируют создать лазерное оружие для уничтожения дронов

Министерство обороны Нидерландов совместно с австралийской компанией Electro Optic Systems планирует разрабатывать лазерное оружие для борьбы с беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Министерства обороны страны.

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Нидерланды испытают лазер против дронов

Стороны планируют совместно развивать технологию High Energy Laser до уровня военной оборонной системы.

Соответствующую декларацию о намерениях подписал государственный секретарь Министерства обороны Нидерландов Дерк Босвейк.

Технология High Energy Laser позволяет преобразовывать энергию в мощный лазерный луч. Его планируют применять для уничтожения беспилотников.

"Лазерное оружие против атак дронов. Звучит футуристично, но, возможно, именно такая технология поможет сделать воздушное пространство Нидерландов более безопасным. Министерство обороны Нидерландов и австралийская компания EOS планируют совместно развивать лазерные технологии до уровня военной оборонной системы", — говорится в сообщении.

В Министерстве обороны Нидерландов отмечают, что лазерное оружие может быть более эффективным и экономичным, чем традиционные средства противовоздушной обороны, в частности ракеты. Его использование не требует постоянного пополнения боеприпасов.

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EOS планирует производить системы в Нидерландах

Нидерланды и EOS также планируют изучить возможность создания в стране производственной площадки с европейской цепочкой поставок под нидерландским руководством.

Австралийская компания намерена осуществлять разработку и производство системы именно в Нидерландах. Таким образом, страна может стать европейским центром деятельности EOS.

В случае успешного дальнейшего развития технологии Нидерланды планируют приобрести определенное количество лазерных систем.