Украина через 2-3 месяца получит лазерное оружие, которое будет сбивать дроны лучше пулеметов, - Генштаб

В Украине активно развиваются и уже реализуются проекты по созданию отечественного лазерного оружия. Разработки государственных и частных компаний в настоящее время эффективно уничтожают вражеские FPV-дроны и проходят испытания против ударных БПЛА типа "Шахед"

Об этом заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины бригадный генерал Андрей Лебеденко заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

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Лазерное оружие

Лебеденко подчеркнул, что разработка оружия нового поколения продолжается в тесном сотрудничестве между воинскими подразделениями и частными предприятиями.

"Реализуются проекты, связанные с оружием будущего. Оно уже существует сегодня. Есть производители и команды — как внутри ВСУ, так и за их пределами — частные предприятия, которые изготавливают лазерное оружие. Оно уже сегодня способно сбивать FPV, уже сегодня работает над "шахедами". И это история ближайших 2–3 месяцев — у нас появятся такие же средства, которые позволят еще лучше, чем пулеметы, поражать средства воздушного нападения. Такова перспектива. Сегодня все это удается", — заявил он.

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Непрерывный конвейер инноваций

Генерал пояснил, что в Вооруженных Силах построена динамичная система онлайн-формирования приоритетных технических требований к оружию. Это позволяет в кратчайшие сроки заказывать и испытывать беспилотники, наземные роботизированные комплексы (НРК), информационные системы управления и новейшее оружие.

В Генштабе добавили, что только за первое полугодие 2026 года в рамках инновационной деятельности ВСУ оценили почти 600 проектов высокотехнологичного вооружения и военной техники:

Более 40 проектов получили финансовые гранты от Фонда развития инноваций Минцифры;

160 проектов подано по направлению "Беспилотные летательные аппараты";

107 проектов — по направлению "Образцы и системы (комплексы) вооружения";

56 проектов — "Роботизированные и дистанционно управляемые комплексы".

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