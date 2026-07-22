Украина через 2-3 месяца получит лазерное оружие, которое будет сбивать дроны лучше пулеметов, - Генштаб
В Украине активно развиваются и уже реализуются проекты по созданию отечественного лазерного оружия. Разработки государственных и частных компаний в настоящее время эффективно уничтожают вражеские FPV-дроны и проходят испытания против ударных БПЛА типа "Шахед"
Об этом заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины бригадный генерал Андрей Лебеденко заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
Лазерное оружие
Лебеденко подчеркнул, что разработка оружия нового поколения продолжается в тесном сотрудничестве между воинскими подразделениями и частными предприятиями.
"Реализуются проекты, связанные с оружием будущего. Оно уже существует сегодня. Есть производители и команды — как внутри ВСУ, так и за их пределами — частные предприятия, которые изготавливают лазерное оружие. Оно уже сегодня способно сбивать FPV, уже сегодня работает над "шахедами". И это история ближайших 2–3 месяцев — у нас появятся такие же средства, которые позволят еще лучше, чем пулеметы, поражать средства воздушного нападения. Такова перспектива. Сегодня все это удается", — заявил он.
Непрерывный конвейер инноваций
Генерал пояснил, что в Вооруженных Силах построена динамичная система онлайн-формирования приоритетных технических требований к оружию. Это позволяет в кратчайшие сроки заказывать и испытывать беспилотники, наземные роботизированные комплексы (НРК), информационные системы управления и новейшее оружие.
В Генштабе добавили, что только за первое полугодие 2026 года в рамках инновационной деятельности ВСУ оценили почти 600 проектов высокотехнологичного вооружения и военной техники:
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Более 40 проектов получили финансовые гранты от Фонда развития инноваций Минцифры;
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160 проектов подано по направлению "Беспилотные летательные аппараты";
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107 проектов — по направлению "Образцы и системы (комплексы) вооружения";
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56 проектов — "Роботизированные и дистанционно управляемые комплексы".
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