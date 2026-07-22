РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14362 посетителя онлайн
Новости Украинское лазерное оружие
1 622 38

Украина через 2-3 месяца получит лазерное оружие, которое будет сбивать дроны лучше пулеметов, - Генштаб

В Генштабе рассказали о лазерном оружии Украины для сбивания целей

В Украине активно развиваются и уже реализуются проекты по созданию отечественного лазерного оружия. Разработки государственных и частных компаний в настоящее время эффективно уничтожают вражеские FPV-дроны и проходят испытания против ударных БПЛА типа "Шахед"

Об этом заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины бригадный генерал Андрей Лебеденко заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Лазерное оружие

Лебеденко подчеркнул, что разработка оружия нового поколения продолжается в тесном сотрудничестве между воинскими подразделениями и частными предприятиями.

"Реализуются проекты, связанные с оружием будущего. Оно уже существует сегодня. Есть производители и команды — как внутри ВСУ, так и за их пределами — частные предприятия, которые изготавливают лазерное оружие. Оно уже сегодня способно сбивать FPV, уже сегодня работает над "шахедами". И это история ближайших 2–3 месяцев — у нас появятся такие же средства, которые позволят еще лучше, чем пулеметы, поражать средства воздушного нападения. Такова перспектива. Сегодня все это удается", — заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина тестирует лазерные системы ПВО и наращивает производство дронов, - Федоров

Непрерывный конвейер инноваций

Генерал пояснил, что в Вооруженных Силах построена динамичная система онлайн-формирования приоритетных технических требований к оружию. Это позволяет в кратчайшие сроки заказывать и испытывать беспилотники, наземные роботизированные комплексы (НРК), информационные системы управления и новейшее оружие.

В Генштабе добавили, что только за первое полугодие 2026 года в рамках инновационной деятельности ВСУ оценили почти 600 проектов высокотехнологичного вооружения и военной техники:

  • Более 40 проектов получили финансовые гранты от Фонда развития инноваций Минцифры;

  • 160 проектов подано по направлению "Беспилотные летательные аппараты";

  • 107 проектов — по направлению "Образцы и системы (комплексы) вооружения";

  • 56 проектов — "Роботизированные и дистанционно управляемые комплексы".

Смотрите также: Силы беспилотных систем продемонстрировали испытания украинского лазерного оружия "Тризуб". ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (8382) технологии (770) украинское оружие (202) лазерное оружие (33)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Доки буде продовжуватися пи₴діж?
показать весь комментарий
22.07.2026 20:40 Ответить
+8
І зірка смерті від штілермана
показать весь комментарий
22.07.2026 20:39 Ответить
+4
Почнем лазером збивати - то й розказуйте а то тільки анонси - як 1000 Фламінго
показать весь комментарий
22.07.2026 20:43 Ответить

Загрузка...

 
 