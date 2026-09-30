В Эстонии призвали полностью закрыть границу с Россией: премьер Михал заявил о готовности перекрыть КПП в случае угрозы

Депутат парламента Эстонии Хелир-Валдор Сеедер предложил полностью закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, а высвободившиеся ресурсы направить на помощь Латвии в охране границы с Беларусью. Премьер-министр Кристен Михал ответил, что правительство готово к дальнейшему закрытию КПП, если этого потребует ситуация с безопасностью.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом шла речь во время информационного часа в эстонском парламенте.

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Представитель партии Isamaa ("Родина") Сеедер заявил, что из-за миграционной ситуации в регионе Эстония сталкивается с дополнительной нагрузкой и рисками для безопасности. По его словам, Нарва остается одним из транзитных каналов между Россией и Европой.

"Почему правительство не закрывает полностью контрольную линию с Россией и не направляет дополнительные ресурсы в Латвию, где помощь действительно необходима?" - спросил депутат.

Михал в ответ подчеркнул, что работа пограничных пунктов с Россией уже существенно ограничена. Часть КПП закрыта, на других сокращено время работы, однако дальнейшие решения правительство будет принимать в соответствии с оценкой угроз.

По словам премьера, Эстония исходит из принципа необходимости укрепления внешних границ Европейского Союза, а не восстановления внутреннего пограничного контроля между государствами ЕС.

"Мы отправили туда (в Латвию. - Ред.) полицейские подразделения и снизили нагрузку на границе, закрыв пункты и сократив время их работы. Если понадобится, мы готовы предоставить соседям дополнительные ресурсы", - заявил Михал.

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Он также отметил, что на границе с РФ действует усиленный таможенный контроль, призванный препятствовать попаданию в Россию товаров, подпадающих под санкции.

"В одном мы, наверное, все согласны: на мой взгляд, никому не стоит ехать в Россию. Ни одному здравомыслящему человеку туда ехать не стоит. Это также было нашей активной рекомендацией", - сказал глава эстонского правительства.

Михал заверил, что в случае изменения ситуации с безопасностью Эстония способна оперативно перекрывать пункты пропуска. В качестве примера он привел КПП в Лухамаа, который 7 сентября временно закрыли после инцидента с двумя гражданами Ирана.

"Мы способны быстро закрыть эти пункты, и все это происходит в соответствии с политикой безопасности Эстонии и оценкой угроз", – подытожил премьер.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России и вручило ему две ноты протеста. Вильнюс отреагировал на диверсию против оборонной компании в Эстонии и систематические российские атаки на население и гражданскую инфраструктуру Украины.

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