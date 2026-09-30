Россия угрожает НАТО ядерным оружием в случае "изоляции" Калининграда: Альянс отреагировал на обвинения

Россия направила НАТО письменное предупреждение о готовности применить ядерное оружие, если Альянс попытается изолировать Калининградскую область от территории РФ. В Североатлантическом альянсе ответили, что не угрожают Москве, а письмо расценивают как попытку запугивания.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатическую ноту, направленную Альянсу, передает Цензор.НЕТ.

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О чем говорится в документе

В письме Москва обвинила НАТО в "опасном и безрассудном курсе", который "создает высокие риски возникновения прямого вооруженного конфликта". Согласно его содержанию, это, в частности, предполагает возможность "российских ударов по центрам принятия решений в государствах-членах Альянса".

"Россия будет готова применить весь арсенал сил и средств, имеющихся в её распоряжении, включая ядерное оружие, для защиты своей территории, если страны НАТО предпримут любую попытку изолировать Калининградскую область от остальной части страны", - говорится в дипломатической ноте.

Помимо частного предупреждения, посольства России как минимум в трех европейских странах в течение последних трех дней обнародовали заявления, в которых обвинили НАТО в эскалации напряженности из-за военных учений и разработки сценариев, связанных с Калининградом.

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Реакция НАТО

В письменном ответе, с которым ознакомилось агентство Reuters, НАТО заявило, что является оборонным альянсом, призванным противодействовать угрозам для своих членов со всех сторон.

"Никакие учения или деятельность НАТО не представляют угрозы для территории Российской Федерации", - говорится в ответе.

В Альянсе призвали РФ прекратить неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину, воздержаться от все более безрассудного поведения по отношению к союзникам и прекратить безответственную ядерную риторику.

Дипломат НАТО в комментарии СМИ заявил: "Я бы сказал, что российское письмо - это лишь очередная попытка России запугать европейцев, а ответ НАТО является твердым и ответственным. [Он] подтверждает, что нас не отговорить от поддержки Украины".

Высокопоставленный европейский чиновник в сфере обороны заявил: "Впервые со времен холодной войны Россия так угрожает нам. Поэтому это серьезно".

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