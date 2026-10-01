У Єврокомісії засудили "безвідповідальну ядерну риторику РФ": Ми не посилюватимемо тактику залякування та нагнітання страху з боку Москви
У Європейському Союзі назвали "безвідповідальними" ядерні погрози Росії у бік держав-членів НАТО.
Про це заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд, відповідаючи на запитання щодо російського листа в НАТО з погрозами застосування ядерної зброї, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Подробиці
"Що стосується цього повідомлення, переданого НАТО, дозвольте мені послатися на чітку реакцію НАТО, яку ми вітаємо. І ми, звичайно, засуджуємо безвідповідальну ядерну риторику Росії", – заявив Віганд.
Він наголосив, що Євросоюз не має наміру сприяти поширенню російських погроз.
"ЄС не потрапить у російську пастку, і ми не посилюватимемо тактику залякування та нагнітання страху з боку Москви", – зазначив речник.
За його словами, ЄС тісно співпрацює з НАТО у протидії російським загрозам, але відмовився розкривати деталі комунікації між Євросоюзом та Альянсом з цього питання.
Водночас у Єврокомісії уточнили, що безпосередньо від Росії такого листа отримували.
"Листа до Комісії не було", – зазначила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.
Що цьому передувало
- 30 вересня агентство Reuters повідомило, що Росія надіслала НАТО письмове попередження про готовність застосувати ядерну зброю, якщо Альянс спробує ізолювати Калінінградську область від території РФ. У Північноатлантичному альянсі відповіли, що не загрожують Москві, а лист розцінюють як спробу залякування.
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, реагуючи на погрози Росії застосувати ядерну зброю у разі ізолювання Калінінградської області, заявив, що не сприймає такі закиди "надто серйозно".
- Своєю чергою помічник диктатора РФ Микола Патрушев заявив, що якщо НАТО спробує на практиці втілити "погрози" щодо Калінінградської області, відповідь Росії буде "адекватною й швидкою", а Альянс "пошкодує про свої дії".
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