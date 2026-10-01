У Єврокомісії засудили "безвідповідальну ядерну риторику РФ": Ми не посилюватимемо тактику залякування та нагнітання страху з боку Москви

У Європейському Союзі назвали "безвідповідальними" ядерні погрози Росії у бік держав-членів НАТО.

Про це заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд, відповідаючи на запитання щодо російського листа в НАТО з погрозами застосування ядерної зброї, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Подробиці

"Що стосується цього повідомлення, переданого НАТО, дозвольте мені послатися на чітку реакцію НАТО, яку ми вітаємо. І ми, звичайно, засуджуємо безвідповідальну ядерну риторику Росії", – заявив Віганд.

Він наголосив, що Євросоюз не має наміру сприяти поширенню російських погроз.

"ЄС не потрапить у російську пастку, і ми не посилюватимемо тактику залякування та нагнітання страху з боку Москви", – зазначив речник.

За його словами, ЄС тісно співпрацює з НАТО у протидії російським загрозам, але відмовився розкривати деталі комунікації між Євросоюзом та Альянсом з цього питання.

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Водночас у Єврокомісії уточнили, що безпосередньо від Росії такого листа отримували.

"Листа до Комісії не було", – зазначила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

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Що цьому передувало