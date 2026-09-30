Гібридні атаки мають спонукати НАТО посилювати підтримку України, - Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що гібридні дії Росії спрямовані передусім на те, щоб відвернути союзників від підтримки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на саміті Euronews з питань оборони та космосу у Брюсселі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вітакер закликав НАТО посилити підтримку України

"Чому це відбувається? Це відбувається головним чином для того, щоб утримати НАТО і союзників від підтримки України... Тож це означає, що ми повинні ще більше посилювати те, що робимо. Ми не повинні дозволяти себе стримувати", – наголосив Вітакер.

Посол зазначив, що НАТО також має вкладати більше коштів у стійкість, захист критичної інфраструктури та зміцнення своїх систем для протидії новим гібридним загрозам.

Ці потреби врахували під час ухвалення зобов’язання щодо збільшення оборонних витрат країн Альянсу до 5% ВВП.

Також читайте: Вітакер спростував виведення 25–40 тисяч військових США з країн НАТО

США не відступають від зобов’язань перед НАТО

Говорячи про можливе застосування статті 5 Вашингтонського договору у відповідь на гібридні атаки, Вітакер наголосив, що вона не передбачає автоматичного механізму реагування.

"Стаття 5 насправді навмисно є доволі розмитою. Це питання 32 союзників, які мають через консультації та обговорення, за очевидної участі своїх столиць, вирішити це питання", – сказав посол.

Вітакер запевнив, що США не відступають від своїх зобов’язань перед НАТО.

"Ми не відступаємо. Ми лише просимо наших союзників зробити крок уперед і приєднатися до нас, і багато хто з них реагує", – сказав він.

Також посол закликав НАТО підвищувати готовність до можливих викликів та розвивати оборонно-промислову базу по обидва боки Атлантики.

"Готовність – це справді головне: більше спроможностей, але передусім готовність, якої ми раніше не знали, і готовність діяти в умовах війни. Це настільки просто", – сказав Вітакер.

Раніше Вітакер заявляв, що удари України по Росії допомагають наближати сторони до переговорів про завершення війни.