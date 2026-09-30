Гибридные атаки должны побудить НАТО усилить поддержку Украины, — Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что гибридные действия России направлены прежде всего на то, чтобы отвлечь союзников от поддержки Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на саммите Euronews по вопросам обороны и космоса в Брюсселе.

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Уитакер призвал НАТО усилить поддержку Украины

"Почему это происходит? Это происходит главным образом для того, чтобы удержать НАТО и союзников от поддержки Украины... Поэтому это означает, что мы должны еще больше усиливать то, что делаем. Мы не должны позволять себе сдерживаться", — подчеркнул Уитакер.

Посол отметил, что НАТО также должно вкладывать больше средств в обеспечение устойчивости, защиту критически важной инфраструктуры и укрепление своих систем для противодействия новым гибридным угрозам.

Эти потребности были учтены при принятии обязательства об увеличении оборонных расходов стран Альянса до 5% ВВП.

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США не отступают от обязательств перед НАТО

Говоря о возможном применении статьи 5 Вашингтонского договора в ответ на гибридные атаки, Уитакер подчеркнул, что она не предусматривает автоматического механизма реагирования.

"Статья 5 на самом деле намеренно сформулирована довольно расплывчато. Этот вопрос должны решить 32 союзника путем консультаций и обсуждений при очевидном участии своих столиц", — сказал посол.

Уитакер заверил, что США не отступают от своих обязательств перед НАТО.

"Мы не отступаем. Мы лишь просим наших союзников сделать шаг вперед и присоединиться к нам, и многие из них откликаются", — сказал он.

Также посол призвал НАТО повышать готовность к возможным вызовам и развивать оборонно-промышленную базу по обе стороны Атлантики.

"Готовность — это действительно главное: больше возможностей, но прежде всего готовность, которой у нас раньше не было, и готовность действовать в условиях войны. Это настолько просто", — сказал Витакер.

Ранее Уитакер заявлял, что удары Украины по России помогают приблизить стороны к переговорам о завершении войны.