Уитакер опроверг информацию о выводе 25–40 тысяч американских военных из стран НАТО

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер опроверг сообщения о возможном выводе с территории стран НАТО от 25 до 40 тысяч американских военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Уитакер заявил в Брюсселе на саммите по вопросам обороны и космоса.

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Уитакер опроверг возможное сокращение контингента США

"Эти сообщения не соответствуют действительности, и этот план еще не был представлен. Даже сам план еще не был окончательно сформирован", — сказал он.

По словам посла, США подтверждают свои обязательства по ядерной защите союзников по НАТО. Вашингтон также продолжит военное присутствие в Европе.

В то же время США пересматривают не только численность своих войск, но и вопросы их базирования в Европе. Речь идет, в частности, о доступе, размещении и использовании воздушного пространства.

Уитакер отметил, что во время операции Epic Fury возникали сложности с отдельными вопросами. Поэтому США проводят консультации с союзниками.

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США пересматривают условия использования военных баз

По словам Уитакера, США также обсуждают со странами-союзниками вопросы поддержки американских военных на их территории. Он отметил, что многие европейские государства заинтересованы в присутствии американских сил.

"Америка превыше всего" означает, что мы смотрим на это с точки зрения того, что соответствует интересам Соединенных Штатов, их народа и налогоплательщиков", — подчеркнул посол.

Уитакер добавил, что США проводят "очень математический, механический анализ" глобального размещения своих войск. По его словам, Вашингтон должен учитывать вызовы в различных регионах мира.

В то же время посол признал, что во время операции против Ирана возникали трудности с использованием американских военных баз в ряде стран НАТО.

По его словам, с некоторыми союзниками было "слишком много разговоров" о том, как, где и для чего использовать самолеты. Уитакер считает, что это не соответствует требованиям быстрого реагирования.

"Мы не можем вести войну более эффективно, если юристы с папками стоят в конце взлетных полос и одобряют или отклоняют полеты", — сказал он.

Ранее Уитакер заявлял, что лицензии на ракеты Patriot для Украины не решат проблему этой зимой.

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