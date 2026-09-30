Вітакер спростував виведення 25–40 тисяч військових США з країн НАТО

Посол США при НАТО Метью Вітакер спростував повідомлення про можливе виведення з території країн НАТО від 25 до 40 тисяч американських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Вітакер заявив у Брюсселі на саміті з питань оборони та космосу.

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Вітакер заперечив можливе скорочення контингенту США

"Ці повідомлення неправдиві, і цей план ще не був представлений. Навіть сам план ще не був остаточно сформований", – сказав він.

За словами посла, США підтверджують свої зобов’язання щодо ядерного захисту союзників по НАТО. Вашингтон також продовжить військову присутність у Європі.

Водночас США переглядають не лише чисельність своїх військ, а й питання їхнього базування в Європі. Йдеться, зокрема, про доступ, розміщення та використання повітряного простору.

Вітакер зазначив, що під час операції Epic Fury виникали складнощі з окремими питаннями. Тому США проводять консультації із союзниками.

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США переглядають умови використання військових баз

За словами Вітакера, США також обговорюють із країнами-союзниками питання підтримки американських військових на їхній території. Він зазначив, що багато європейських держав зацікавлені у присутності американських сил.

"Америка понад усе" означає, що ми дивимося на це з точки зору того, що відповідає інтересам Сполучених Штатів, їхнього народу та платників податків", – наголосив посол.

Вітакер додав, що США проводять "дуже математичний, механічний аналіз" глобального розміщення своїх військ. За його словами, Вашингтон має враховувати виклики в різних регіонах світу.

Водночас посол визнав, що під час операції проти Ірану виникали труднощі з використанням американських військових баз у низці країн НАТО.

За його словами, з деякими союзниками було "занадто багато балачок" щодо того, як, де і для чого використовувати літаки. Вітакер вважає, що це не відповідає вимогам швидкого реагування.

"Ми не можемо воювати ефективніше, якщо юристи з папками стоять наприкінці злітних смуг і схвалюють або відхиляють польоти", – сказав він.

Раніше Вітакер заявляв, що ліцензії на ракети Patriot для України не вирішать проблему цієї зими.

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