Удари України по РФ допомагають наблизити переговори, - Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що удари України по Росії допомагають сторони до переговорів про завершення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

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Подробиці

За словами посла, для припинення війни потрібна співпраця обох сторін.

Проте Вітакер зауважив, що Україна "продовжуючи завдавати ударів по Росії... на мою думку, сприяє зближенню сторін".

Також він додав, що сторони все ще залишаються "дуже далекими одна від одної" щодо ключових питань, а рішення не буде досягнуто через військові дії.

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"Цей конфлікт не буде вирішено на полі бою. Його буде вирішено лише через дипломатію та переговори. Ось чому президент Трамп та його команда продовжують вести переговори з обома сторонами, щоб знайти будь-які спільні риси в їхніх позиціях та зблизити їх", - сказав Вітакер.

Якщо Путін не бажає йти на компроміс, укласти угоду буде "неможливо", вважає посол.

"Але я вважаю, що якщо угода можлива, то президент Трамп – бізнесмен, він майстер укладання угод, і я думаю, що він її укладе", - підсумував він.

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