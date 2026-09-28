Без згоди Вашингтона не обійтися: Politico про межі міжнародних "коаліцій"

Світові лідери перевірили, чи можуть діяти без підтримки США та президента Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в аналізі видання Politico.

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Союзники США шукають нові формати співпраці

Союзники Сполучених Штатів дедалі частіше говорять, що більше не можуть покладатися на Вашингтон. Деякі країни підтримують ідею співпраці "середніх держав" для визначення глобального порядку денного.

Напруженість була помітною під час засідання Генеральної Асамблеї ООН. Прем’єр-міністр Канади Марк Карні та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, яких Politico називає одними з найзапекліших критиків Дональда Трампа, дали зрозуміти, що не планують зустрічатися з президентом США.

Під час переговорів щодо України, обговорень штучного інтелекту та переговорів щодо Ірану були моменти, які показали можливість укладати нові глобальні домовленості без участі США.

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Без Вашингтона домовитися складніше

Водночас багато таких ініціатив стикалися з внутрішніми розбіжностями. Крім того, вони показали, що для ухвалення серйозних рішень, як і раніше, потрібна згода Вашингтона.

Еллісон Майнор, яка обіймала високі посади, пов’язані з питаннями Перської затоки, в адміністраціях Джо Байдена та першій адміністрації Дональда Трампа, зазначила, що країни досі надто часто очікують втручання США.

"За її словами, США, як і раніше, залишаються "центральним гравцем"", – йдеться в аналізі Politico.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб відзначив дипломатичні зусилля команди американського лідера Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні. За його словами, американський президент подвоїв свої зусилля щодо досягнення миру в Україні.

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