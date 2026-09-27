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Трамп подвоїв свої зусилля щодо досягнення миру в Україні, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб відзначив дипломатичні зусилля команди американського лідера Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні. 

Про це фінський лідер сказав у коментарі Fox News, повідомяє Цензор.НЕТ.

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Активізація дипломатії та роль переговорників

"Я думаю, що ми, безперечно, перебуваємо в кращому становищі, ніж до того, як президент Трамп приступив до роботи. За останні півтора року він подвоїв свої зусилля, намагаючись знайти рішення для встановлення миру за допомогою таких переговірників, як Стів Віткофф, Джаред Кушнер та багато інших", – сказав Стубб.

Стубб, який брав активну участь у дипломатичних зусиллях, сказав, що разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Стьоре працювали переважно "за лаштунками", передаючи інформацію між урядами України, США та європейських країн.

"Я думаю, що він справді наполегливо працює, і, сподіваюся, ми знайдемо рішення", - сказав президент Фінляндії.

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Гібридні загрози РФ 

Окремо Стубб прокоментував застереження Володимира Зеленського щодо можливого нападу РФ на країни Європи, зокрема на Фінляндію. Він зазначив, що наразі не бачить для цього фактичних підстав.

"Як головнокомандувач у Фінляндії, я володію всією відповідною інформацією і просто не бачу для цього фактичних підстав",- сказав політик. 

Водночас він наголосив, що це не свідчить про відмову Москви від зазіхань на Європу, підкресливши суттєву різницю між повномасштабною війною проти України та гібридною кампанією РФ проти європейських держав.

"Ми маємо розглядати це як кампанію. Росія намагається залякати Європу, налякати нас і залізти нам у голови", - сказав президент Фінляндії.

Він зазначив, що Фінляндія спокійна, оскільки десятиліттями готувалася до потенційної загрози з боку свого східного сусіда.

"Ми спокійні, бо ми готові", - заявив Стубб.

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Автор: 

перемовини (3894) росія (47974) Трамп Дональд (8325) Стубб Александр (247)
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Топ коментарі
+29
Судячи з останніх обстрилів Києва трампон навіть потроїв свої зусилля
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27.09.2026 18:58 Відповісти
+14
На нуль ділити не можна, але множити на нуль можна.

Будь-яке число, помножене на нуль, дає нуль.
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27.09.2026 19:00 Відповісти
+7
Раніше він думав про Україну на протязі двох лунок.
Зараз буде думати на протязі чотирьох лунок.
Граючи у гольф по вихідних.
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27.09.2026 19:02 Відповісти

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