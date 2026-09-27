Трамп подвоїв свої зусилля щодо досягнення миру в Україні, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб відзначив дипломатичні зусилля команди американського лідера Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні.

Про це фінський лідер сказав у коментарі Fox News, повідомяє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Активізація дипломатії та роль переговорників

"Я думаю, що ми, безперечно, перебуваємо в кращому становищі, ніж до того, як президент Трамп приступив до роботи. За останні півтора року він подвоїв свої зусилля, намагаючись знайти рішення для встановлення миру за допомогою таких переговірників, як Стів Віткофф, Джаред Кушнер та багато інших", – сказав Стубб.

Стубб, який брав активну участь у дипломатичних зусиллях, сказав, що разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Стьоре працювали переважно "за лаштунками", передаючи інформацію між урядами України, США та європейських країн.

"Я думаю, що він справді наполегливо працює, і, сподіваюся, ми знайдемо рішення", - сказав президент Фінляндії.

Читайте також: Європі потрібно зберігати пильність, але не панікувати, - Стубб

Гібридні загрози РФ

Окремо Стубб прокоментував застереження Володимира Зеленського щодо можливого нападу РФ на країни Європи, зокрема на Фінляндію. Він зазначив, що наразі не бачить для цього фактичних підстав.

"Як головнокомандувач у Фінляндії, я володію всією відповідною інформацією і просто не бачу для цього фактичних підстав",- сказав політик.

Водночас він наголосив, що це не свідчить про відмову Москви від зазіхань на Європу, підкресливши суттєву різницю між повномасштабною війною проти України та гібридною кампанією РФ проти європейських держав.

"Ми маємо розглядати це як кампанію. Росія намагається залякати Європу, налякати нас і залізти нам у голови", - сказав президент Фінляндії.

Він зазначив, що Фінляндія спокійна, оскільки десятиліттями готувалася до потенційної загрози з боку свого східного сусіда.

"Ми спокійні, бо ми готові", - заявив Стубб.

Читайте також: Starlink може стати елементом української ППО: Стубб попросив Маска розширити покриття для України