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Трамп удвоил свои усилия по достижению мира в Украине, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб отметил дипломатические усилия команды американского лидера Дональда Трампа по достижению мира в Украине. 

Об этом финский лидер заявил в комментарии Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Активизация дипломатии и роль переговорщиков

"Я думаю, что мы, несомненно, находимся в лучшем положении, чем до того, как президент Трамп приступил к работе. За последние полтора года он удвоил свои усилия, пытаясь найти решение для установления мира с помощью таких переговорщиков, как Стив Виткофф, Джаред Кушнер и многие другие", — сказал Стубб.

Стубб, который принимал активное участие в дипломатических усилиях, сказал, что вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере работали преимущественно "за кулисами", передавая информацию между правительствами Украины, США и европейских стран.

"Я думаю, что он действительно упорно работает, и, надеюсь, мы найдем решение", — сказал президент Финляндии.

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Гибридные угрозы со стороны РФ 

Отдельно Стубб прокомментировал предупреждение Владимира Зеленского о возможном нападении РФ на страны Европы, в частности на Финляндию. Он отметил, что пока не видит для этого фактических оснований.

"Как главнокомандующий в Финляндии, я располагаю всей соответствующей информацией и просто не вижу для этого фактических оснований", — сказал политик. 

В то же время он подчеркнул, что это не свидетельствует об отказе Москвы от посягательств на Европу, отметив существенную разницу между полномасштабной войной против Украины и гибридной кампанией РФ против европейских государств.

"Мы должны рассматривать это как кампанию. Россия пытается запугать Европу, напугать нас и проникнуть в наши головы", — сказал президент Финляндии.

Он отметил, что Финляндия спокойна, поскольку десятилетиями готовилась к потенциальной угрозе со стороны своего восточного соседа.

"Мы спокойны, потому что мы готовы", — заявил Стубб.

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Автор: 

переговоры (6056) россия (89736) Трамп Дональд (8283) Стубб Александр (244)
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Топ комментарии
+29
Судячи з останніх обстрилів Києва трампон навіть потроїв свої зусилля
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27.09.2026 18:58 Ответить
+14
На нуль ділити не можна, але множити на нуль можна.

Будь-яке число, помножене на нуль, дає нуль.
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27.09.2026 19:00 Ответить
+7
Раніше він думав про Україну на протязі двох лунок.
Зараз буде думати на протязі чотирьох лунок.
Граючи у гольф по вихідних.
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27.09.2026 19:02 Ответить

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