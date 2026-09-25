Starlink может стать элементом украинской ПВО: Стубб попросил Маска расширить покрытие для Украины

Президент Финляндии Александр Стубб обратился к владельцу SpaceX Илону Маску с просьбой расширить покрытие спутникового интернета Starlink для Украины с целью поражения российских пусковых установок баллистических ракет.

Об этом он рассказал в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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Три фактора

Так, Стубб сомневается, что война России против Украины закончится до зимы. По его словам, есть три фактора, которые помогут стране пережить ее:

ПВО;

дополнительные энергетические мощности;

деньги.

"Во-первых, это средства противовоздушной обороны, и даже Starlink в определенной степени может стать там хорошим средством противовоздушной обороны. Во-вторых, — энергетические объекты на зиму. В-третьих, — деньги. Вот над этими вопросами мы и работаем. Мы работаем над подготовкой зимнего пакета, потому что я не вижу, чтобы война закончилась до наступления зимы", — сказал он.

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Стубб обратился к Маску

Также Стубб рассказал, что обратился к основателю SpaceX Илону Маску с просьбой о расширении для Украины территории покрытия спутниковой сетью Starlink.

"Вот почему… я умоляю Илона Маска предоставить украинцам возможность использовать Starlink в районах, где расположены пусковые установки баллистических ракет – как на оккупированной территории Украины, так и в России – для стратегических целей. Это позволило бы спасти жизни", – добавил он.

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Что известно о Starlink над РФ

22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что из-за недоразумения между украинским Минобороны, Маском и президентом США Дональдом Трампом Киев ошибочно считал, что Маск уже одобрил использование Starlink над Россией.

Впоследствии, по словам Зеленского, выяснилось, что такого разрешения Маск не давал.

Украина уже использует дроны со Starlink для нанесения ударов по целям на оккупированных территориях. При этом терминалы не работают над территорией России.

Киев рассматривает возможность использования Starlink в России, в частности для оперативного поражения российских пусковых установок баллистических ракет.