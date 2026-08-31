Маск готов разрешить использование Starlink для украинских дронов над РФ при условии решения США, - FT

Американский миллиардер Илон Маск не против использования системы Starlink украинскими беспилотниками за пределами Украины, в частности во время операций на территории России. Однако для этого необходимо соответствующее политическое решение администрации президента США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

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Отмечается, что Маск дал понять, что готов согласиться на использование терминалов Starlink украинскими дронами за пределами Украины.

Однако он подчеркнул, что такое разрешение должно быть частью политического решения, которое должна принять администрация президента США. Поэтому окончательное решение зависит не только от позиции самого Маска.

Starlink может быть важен для дронов дальнего радиуса действия

Украинские военные широко используют Starlink для спутниковой связи. Система позволяет поддерживать связь и обмениваться данными даже там, где традиционная инфраструктура повреждена или отсутствует.

Использование Starlink за пределами Украины может иметь особое значение для дальнобойных беспилотников, поскольку спутниковая связь способна обеспечивать передачу данных на значительное расстояние.

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В случае принятия соответствующего решения украинские дроны смогут использовать Starlink во время операций за пределами территории Украины.

Решение о Starlink над РФ пока не принято

В то же время речь сейчас идет именно о готовности Маска согласиться на такой сценарий, а не о уже предоставленном разрешении.

Вопрос доступа украинских военных к Starlink уже неоднократно становился предметом дискуссий. Любые изменения условий использования системы могут повлиять на возможности украинских беспилотных систем.

На фоне переговоров Украины с Маском об использовании спутниковой связи над Россией в последние дни над территорией РФ также замечали необычные цепочки ярких объектов, похожих на спутники Starlink.

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