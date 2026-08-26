Starlink — часть моего "домашнего задания" от Зеленского, — Блюменталь
Американский сенатор Ричард Блюменталь заявил, что частью его "домашнего задания" от президента Владимира Зеленского является убедить президента США Дональда Трампа и Илона Маска дать разрешение на использование Starlink на территории России.
Об этом Блюменталь сказал на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Домашнее задание
В частности, сенатор отметил, что во время Молитвенного завтрака он получил от Зеленского несколько просьб — "домашних заданий".
"Starlink имеет решающее значение, и частью моего "домашнего задания" от президента Зеленского является, возможно, убедить нашего президента и других, таких как Илон Маск, в вопросе использования Starlink для России. Starlink является критически важной частью моего "домашнего задания". Перехватчики и противоракетная оборона, законопроект о санкциях против России и Starlink", — рассказал Блюменталь.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Украина обратилась к Илону Маску с просьбой разрешить использование беспилотников со спутниковой связью Starlink для поражения российских ракетных установок на расстоянии до 200 км вглубь территории РФ.
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Трамп та Маск вертіли Зеленського там, де Зеленський бачить українців.
Останній випадок був за часів рулювання Роскосмосом відомого батутиста з дирусями Рогозіним, тоді теж вивели аж 20 супутників. Але носій не дійшов на визначену орбіту і втратили все. Роскосмос тоді стягнув гроші з виробників супутників, мовляв затяжкі були.