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Новости Старлинк Польша Украина
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Starlink — часть моего "домашнего задания" от Зеленского, — Блюменталь

Starlink для нанесения ударов по РФ

Американский сенатор Ричард Блюменталь заявил, что частью его "домашнего задания" от президента Владимира Зеленского является убедить президента США Дональда Трампа и Илона Маска дать разрешение на использование Starlink на территории России.

Об этом Блюменталь сказал на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Домашнее задание

В частности, сенатор отметил, что во время Молитвенного завтрака он получил от Зеленского несколько просьб — "домашних заданий".

"Starlink имеет решающее значение, и частью моего "домашнего задания" от президента Зеленского является, возможно, убедить нашего президента и других, таких как Илон Маск, в вопросе использования Starlink для России. Starlink является критически важной частью моего "домашнего задания". Перехватчики и противоракетная оборона, законопроект о санкциях против России и Starlink", — рассказал Блюменталь.

Читайте также: Маск отказывает Украине в использовании Starlink для ударов по баллистическим установкам РФ, — The Atlantic

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Украина обратилась к Илону Маску с просьбой разрешить использование беспилотников со спутниковой связью Starlink для поражения российских ракетных установок на расстоянии до 200 км вглубь территории РФ.

Читайте: Трамп сказал, что я его якобы обманул, — Зеленский раскрыл детали переговоров о Starlink для ВСУ

Автор: 

Starlink (210) Блюменталь Ричард (39)
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Топ комментарии
+1
Хтось же має це зробити для України.

Трамп та Маск вертіли Зеленського там, де Зеленський бачить українців.
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26.08.2026 20:46 Ответить
+1
Буквально щойно була інфа про )(уйлівський Рассвєт. Останній запуск 8 штук в липні 2026 року, який так нахваляли консерви )(уйла, невдалий. 3 самостійно не добрались на геоорбіту, два залишились на орбіті і планують до Землі. Інші теж барахлять.
Останній випадок був за часів рулювання Роскосмосом відомого батутиста з дирусями Рогозіним, тоді теж вивели аж 20 супутників. Але носій не дійшов на визначену орбіту і втратили все. Роскосмос тоді стягнув гроші з виробників супутників, мовляв затяжкі були.
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26.08.2026 23:23 Ответить

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