Starlink є частиною мого "домашнього завдання" від Зеленського, - Блюменталь

Американський сенатор Річард Блюменталь заявив, що частиною його "домашнього завдання" від президента Володимира Зеленського є переконати президента США Дональда Трампа та Ілон Маск надати дозвіл на використання Starlink на території Росії.

Про це Блюменталь сказав на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Домашнє завдання

Так, сенатор зазначив, що під час Молитовного сніданку він отримав від Зеленського кілька прохань - "домашніх завдань".

"Starlink має вирішальне значення, і частиною мого "домашнього завдання" від Президента Зеленського є, можливо, переконати нашого Президента та інших, таких як Ілон Маск, у питанні використання Starlink для Росії. Starlink є критично важливою частиною мого "домашнього завдання". Перехоплювачі та протиракетна оборона, законопроєкт про санкції проти Росії та Starlink", – розповів Блюменталь.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Україна звернулася до Ілона Маска із проханням дозволити використання безпілотників із супутниковим зв’язком Starlink для ураження російських ракетних установок на відстані до 200 км углиб території РФ.

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