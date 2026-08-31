Маск готовий дозволити Starlink для українських дронів над РФ за умови рішення США, - FT

Американський мільярдер Ілон Маск не проти використання системи Starlink українськими безпілотниками за межами України, зокрема під час операцій на території Росії. Проте для цього потрібне відповідне політичне рішення адміністрації президента США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

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Зазначається, що Маск дав зрозуміти, що готовий погодитися на використання терміналів Starlink українськими дронами за межами України.

Однак він наголосив, що такий дозвіл має бути частиною політичного рішення, яке повинна ухвалити адміністрація президента США. Тож остаточне рішення залежить не лише від позиції самого Маска.

Starlink може бути важливим для далекобійних дронів

Українські військові широко використовують Starlink для супутникового зв'язку. Система дає змогу підтримувати зв'язок та обмінюватися даними навіть там, де традиційна інфраструктура пошкоджена або відсутня.

Використання Starlink за межами України може мати особливе значення для далекобійних безпілотників, оскільки супутниковий зв'язок здатен забезпечувати передачу даних на значній відстані.

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У разі ухвалення відповідного рішення українські дрони зможуть використовувати Starlink під час операцій за межами території України.

Рішення про Starlink над РФ поки не ухвалене

Водночас наразі йдеться саме про готовність Маска погодитися на такий сценарій, а не про вже наданий дозвіл.

Питання доступу українських військових до Starlink уже неодноразово ставало предметом дискусій. Будь-які зміни умов використання системи можуть мати значення для можливостей українських безпілотних систем.

На тлі переговорів України з Маском щодо використання супутникового зв'язку над Росією останніми днями над територією РФ також помічали незвичні ланцюжки яскравих об'єктів, схожі на супутники Starlink.

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